Un otage israélien libéré après 500 jours de captivité dans la bande de Gaza

Sagui Dekel-Chen a été libéré samedi 15 février après presque 500 jours de captivité dans la bande de Gaza. Il a été accueilli par sa famille au « point de réception » établi dans le sud d'Israël. En échange de sa libération, Israël a remis 369 détenus palestiniens.

Samedi 15 février, Sagui Dekel-Chen, un otage israélien retenu prisonnier pendant près de 500 jours dans la bande de Gaza , est libéré. À son arrivée au « point de réception » établi dans le sud d'Israël pour les retrouvailles avec ses proches, l'homme de 36 ans se laisse aller aux embrasses de sa femme, de sa mère et de son père.

Les images diffusées par le gouvernement israélien montrent ensuite un court échange entre Sagui et Avital Dekel-Chen, enlacés face à face, sous le regard tendre et ému des parents de l'ex-otage. \« Tu te souviens comment tu voulais l'appeler ? » demande la femme, évoquant l'enfant qu'elle attendait quand il a été enlevé le 7 octobre 2023 lors de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas dans le sud d'Israël. « Mazal », répond-il immédiatement, mi-question. « Eh bien, elle s'appelle Shahar Mazal », reprend-elle avec un grand sourire, « ce qui peut se traduire par Aurore propice ». « Oooh, c'est parfait », réagit l'ex-otage avant d'embrasser la mère de sa troisième fille, aujourd'hui âgée de 14 mois. \Sagui Dekel Chen a été libéré avec deux autres otages originaires du kibboutz Nir Oz, dans le sud d'Israël: Sacha Trupanov, Russo-Israélien, et Yaïr Horn, Israélo-Argentin. En échange, Israël a libéré 369 détenus palestiniens, majoritairement des habitants de la bande de Gaza arrêtés pendant l'offensive militaire israélienne lancée en représailles à l'attaque du 7 octobre 2023, mais aussi des condamnés à de lourdes peines pour avoir tué ou participé à des attaques contre des Israéliens. Il s'agit du sixième échange de prisonniers depuis l'entrée en vigueur le 19 janvier d'une trêve entre Israël et le Hamas après plus de 15 mois d'une guerre ayant dévasté la bande de Gaza. « Notre Sagui est rentré », écrit la famille Dekel-Chen dans un communiqué publié par le Forum des familles d'otages, saluant le retour « d'un ami, d'un fils, d'un compagnon et, plus important encore, d'un père ».





