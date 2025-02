Un Orang-Outan Désorienté Trouvé dans une Mine de Charbon à Bornéo, Symbole de la Menace sur les Singes d'Asie

Des images poignantes d'un orang-outan errant dans une mine de charbon à Bornéo soulèvent des inquiétudes quant à l'impact de la déforestation sur les singes d'Asie. L'incident met en lumière les dangers pour les espèces menacées en raison du développement de la nouvelle capitale indonésienne, Nusantara, et de l'exploitation minière intensive.

Des images capturées le mois dernier par un habitant et diffusées début février par l'Agence France-Presse, qui a vérifié leur authenticité, montrent un orang-outan désorienté errant dans une mine de charbon sur l'île de Bornéo . Ces images illustrent la grave menace pesant sur les grands singes dans cet archipel indonésien ravagé par la déforestation .

La séquence a été tournée dans l'est de Bornéo, où l'Indonésie construit sa nouvelle capitale, Nusantara, un projet qui, selon les écologistes, met en danger l'habitat de nombreux animaux sauvages, dans la dernière grande forêt tropicale d'Asie. L'Indonésie fait face à l'un des taux de déforestation les plus élevés au monde, encouragés par l'exploitation minière, notamment de nickel et de charbon. Pourtant, c'est l'un des deux seuls pays au monde où l'on trouve encore des orangs-outans, avec la Malaisie voisine. « Les humains sont parfois trop cupides. J'espère que Dieu ne nous punira pas », peut-on lire parmi les commentaires sur la vidéo, qui a accumulé des dizaines de milliers de vues sur YouTube et TikTok. « Je me sentais mal parce qu'il avait l'air désorienté », a confié à l'AFP Ahmad Baihaqi, l'auteur de la vidéo, qui montre l'animal à quelques mètres seulement d'énormes excavatrices. « Il était seul et avait l'air perdu. Autour de lui, la forêt avait disparu », a ajouté ce chauffeur de 22 ans.Bien que la mine se trouve à neuf heures de route de la future capitale encore en chantier, les images remettent en question les affirmations du gouvernement selon lesquelles le développement de la province ne menace pas ces animaux en voie de disparition. L'observation de cet orang-outan à cet endroit « est certainement due au fait que leur habitat a été perturbé et continue de se réduire », estime Mappaselle, un militant local pour la protection de l'environnement, qui, comme de nombreux Indonésiens, ne porte qu'un seul nom. « Notre faune menacée pourrait disparaître », prévient-il. « Si la faune sauvage disparaît, les humains n'auront pas réussi à protéger la nature. » Les trois espèces d'orangs-outans sont toutes considérées comme en danger critique d'extinction, bien que les estimations du nombre d'individus à l'état sauvage varient. Après la diffusion des images, l'orang-outan a pu être localisé puis transféré dans une zone forestière protégée, a indiqué Ari Wibawanto, chef de l'agence locale de conservation qui dépend du ministère indonésien de l'Environnement. Mais, souligne-t-il, il est naturel que des orangs-outans mâles se déplacent. « La zone n'est pas seulement une zone minière, il y a aussi une ferme et une zone résidentielle, et nous avons trouvé l'orang-outan à l'intérieur d'une ferme », a expliqué Ari Wibawanto, rejetant les inquiétudes soulevées par les écologistes. « C'est dans la nature d'un animal mâle adulte, il ne reste pas au même endroit, il se déplace », a-t-il expliqué. L'AFP a identifié le site où a été filmé le grand singe comme appartenant à la société minière Kaltim Prima Coal (KPC), une filiale de Bumi Resources, le plus grand producteur indonésien de charbon. Contactés par l'AFP, ni le ministère indonésien de l'Environnement ni Kaltim Prima Coal n'ont répondu dans l'immédiat. « J'espère que nous pourrons réhabiliter nos forêts ou au moins protéger notre faune », a conclu Ahmad Baihaqi, l'auteur de la vidéo, rappelant que les orangs-outans ont « presque disparu ».





lobs / 🏆 5. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Orang-Outan Déforestation Bornéo Indonésie Nusantara Protection De L'environnement Faune En Danger

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Orang-Outan Désoienté dans une Mine de Charbon à BornéoUne vidéo récente montre un orang-outan désorienté dans une mine de charbon à ciel ouvert à Bornéo, illustrant les dangers de la déforestation et de l'exploitation minière pour cette espèce en voie de disparition.

Lire la suite »

Indonésie: quand un orang-outan se perd dans une mine à ciel ouvertUn orang-outan désorienté et errant dans une mine de charbon à ciel ouvert: l’image saisie récemment sur l’île de Bornéo illustre la lourde menace qui pèse sur les grands singes dans un archipel indonésien rongé par la déforestation.

Lire la suite »

Indonésie : quand un orang-outan sauvage se perd dans une mine à ciel ouvertVIDEO - Un orang-outan sauvage s’est perdu dans une mine à ciel ouvert fin janvier sur l’île de Bornéo. La dernière grande forêt tropicale d’Asie est menacée par la construction de la nouvelle capitale du pays, Nusantara.

Lire la suite »

Les numéros +44: Attention aux arnaques organisées par les mafieux d'Asie du Sud-EstDes appels provenant de numéros de téléphone commençant par l'indicatif +44 pourraient cacher des arnaques organisées par des groupes mafieux d'Asie du Sud-Est. Les victimes sont incitées à réaliser des tâches simples avant que de l'argent ne leur soit soutiré. La vigilance est de mise, surtout si vous n'avez aucun contact au Royaume-Uni.

Lire la suite »

Pionnière en Asie du Sud-Est, la Thaïlande célèbre ses premiers mariages LGBT+Un premier couple gay s'est dit 'oui' jeudi en Thaïlande, à l'entrée en vigueur de la loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe, pionnière en Asie du Sud-Est.Plusieurs centaines de couples LGBT+ sont attendus dans la journée, pour sceller leur union dans les bureaux de distric...

Lire la suite »

Pionnière en Asie du Sud-Est, la Thaïlande célèbre ses premiers mariages LGBT+Un premier couple gay s'est dit 'oui' jeudi en Thaïlande, à l'entrée en vigueur de la loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe, pionnière en Asie du Sud-Est.

Lire la suite »