Un octogénaire asperge son agresseur de javel lors d'une agression

Un homme portant une casquette et une capuche a tenté d'agresser une femme de 80 ans à Terrasson-Lavilledieu, en Dordogne. L'octogénaire, courageuse, s'est défendue en aspergeant son agresseur de javel. L'agresseur a finalement réussi à s'enfuir avec le sac de la victime, mais a été identifié et interpellé par la gendarmerie.

L'histoire remonte au 6 février dernier, à Terrasson-Lavilledieu, une commune de Dordogne de 8 000 habitants. Comme à son habitude, une femme de 80 ans s'en va tôt le matin promener son chien. Il est aux environs de 7 heures et le coin est habituellement calme. Sauf ce jour-là. Alors que l'animal fait sa vie, un homme vêtu de noir portant casquette et capuche agresse l'octogénaire, la menaçant avec une arme de poing, racontent les gendarmes de Dordogne .

Clairement, l'individu en veut au sac à main de sa victime, laquelle ne compte pas laisser s'envoler son bien si facilement. Aspergé de javel, l'agresseur prend la fuite. Faisant fi de l'arme de poing, l'octogénaire se saisit d'un produit à base d'eau de javel qu'elle avait à portée de main et asperge copieusement son agresseur. L'homme n'a pas vu le coup venir et n'a d'autre choix que de prendre ses jambes à son cou, parvenant tout de même à emporter le sac de sa victime. Si les gendarmes ne parviennent pas à retrouver l'agresseur dans la foulée de son attaque, ce dernier n'est pas sorti d'affaire pour autant. Les investigations menées par les militaires leur permettent d'identifier l'homme et de l'interpeller, mardi. A son domicile, les enquêteurs retrouvent l'arme utilisée pour agresser l'octogénaire, une réplique airsoft d'un pistolet de type Glock. Le suspect est placé en garde à vue puis déféré au parquet en vue d'une comparution immédiate, vendredi. On ignore la peine à laquelle le prévenu a été condamné





20Minutes

Agression JAVEL Interpellation Gendarmerie Dordogne

France Dernières Nouvelles, France Actualités

