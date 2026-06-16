Un nouvel espace de loisirs sur le lac de Bours-Bazet

La Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP) a créé un espace de loisirs sur le lac de Bours-Bazet. Les habitants de l'agglomération tarbaise et au-delà pourront venir bronzer et se baigner comme s'ils étaient au bord de l'océan. Le site sera entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite et un tire-à-l'eau sera mis à disposition pour les personnes sur fauteuil roulant qui souhaitent se baigner.

La Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées ( CATLP ) a créé un espace de loisirs sur le lac de Bours-Bazet. Dès le 6 juillet, les habitants de l'agglomération tarbaise et au-delà pourront venir bronzer et se baigner comme s'ils étaient au bord de l'océan.

Une zone de baignade de 200 m², délimitée par des flotteurs, et une plage de 125 m de long ont été aménagées par la communauté d'agglomération au bord du lac Gubinelli, à cheval entre les communes de Bazet et de Bours. Le sentier du Caminadour a été dévié pour permettre l'aménagement du site. Le site sera entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite et un tire-à-l'eau sera mis à disposition pour les personnes sur fauteuil roulant qui souhaitent se baigner.

Les normes environnementales ont été respectées et un partenariat a été noué avec la Fédération départementale de pêche et le club de plongée de Tarbes Lamaïherk pour contribuer au nettoyage de la zone de baignade. Une zone de compensation a été préservée pour accueillir l'habitat naturel et la végétation sauvage. Deux maîtres-nageurs seront en surveillance en permanence, un poste de secours, deux toilettes chimiques et des tables de pique-nique seront mis à disposition, et un agent assurera la sécurité





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