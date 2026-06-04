Ce samedi 6 juin 2026, un nouveau tronçon de la voie verte est inauguré dans le Lot, entre Cajarc et Larroque-Toirac. De nombreuses animations sont prévues pour l'occasion, afin de rendre la balade plus festive et de promouvoir les voies vertes.

Un nouveau tronçon de la voie verte est inauguré ce samedi 6 juin 2026 dans le Lot , entre Cajarc et Larroque-Toirac . De nombreuses animations sont proposées pour l'occasion.

La voie verte entre Cajarc et Larroque-Toirac est inaugurée ce samedi 6 juin 2026. ©Jean-Baptiste Dos Ramos / Département du LotVisites, expositions, ateliers … Tout au long du trajet, de nombreuses animations et stands gratuits vous attendent pour ponctuer votre balade. (Re)découvrez la voie verte dans une ambiance festive, en compagnie du syndicat mixte pour l’aménagement, l’entretien et la promotion des voies vertes dans le Lot





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Voie Verte Lot Cajarc Larroque-Toirac Animations Stands Gratuits Syndicat Mixte Visites Guidées Exposition Sur L’Ancienne Ligne Ferroviaire Démonstration De Danse Et De Percussion Animation » Vélo Smoothie » Atelier Biodiversité Visite Guidée À Pied Atelier De Création De Mini-Nichoirs Balades Insolites En Rosalies Course D'orientation Numérique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026 : le ballon Trionda d'Adidas, entre innovation high-tech et polémique socialeLe ballon officiel Trionda, conçu par Adidas pour la Coupe du monde 2026, se démarque par sa structure à quatre panneaux et ses capteurs embarqués. Son design célèbre les trois pays hôtes, mais sa fabrication est éclaboussée par des accusations d'exploitation de main-d'œuvre au Pakistan. Analyse de cette controverse qui mêle technologie et éthique.

Read more »

Coupe du monde 2026: le Ghana a-t-il un gros coup à jouer?AFTER COUPE DU MONDE. Alors qu'ils n'ont pas disputé la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Ghana s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Pour leur cinquième participation, les coéquipiers d'Antoine Semenyo vont devoir batailler dans le groupe L aux côtés de l'Angleterre, de la Croatie et...

Read more »

Course à pied : les inscriptions pour le semi-marathon de Marcq-en-Baroeul 2026 sont ouvertes !Les inscriptions pour le semi-marathon de Marcq-en-Baroeul (Nord) version 2026 sont ouvertes. Programmé un mois avant le marathon de Lille, ses dossards devraient s'arracher.

Read more »

Le Récap Lot-et-Garonne : les 5 infos à retenir ce mercredi 3 juin 2026Retrouvez le Récap de 17 h 30, les 5 infos à retenir dans votre département

Read more »