Un nouveau traitement oral contrôle efficacement l’apnée obstructive du sommeil

Un comprimé oral à prendre une fois par nuit a réussi à contrôler l’apnée obstructive du sommeil chez certains patients, selon les résultats d’un vaste essai clinique de phase III. AD109, baptisé le traitement, a été proposé à la conférence internationale de l’ATS de 2026 et a démontré une efficacité clinique significative dans le traitement de cette maladie. Les résultats encourageants soulignent qu’un traitement ciblant les mécanismes neuromusculaires peutetätrister de bonnes quantités de patients souffrant de ce trouble, tout comme la ventilation en pression positive continue.

Un nouveau traitement , un comprimé oral à prendre une fois par nuit, a réussi à contrôler l’apnée obstructive du sommeil chez certains patients, selon les résultats d’un vaste essai clinique de phase III.

Baptisé AD109, ce remède a été présenté lors de la conférence internationale de l’ATS de 2026. Les patients recevant AD109 ont constaté une diminution de la privation d’oxygène et une amélioration globale de leur taux d’oxygène dans le sang, avec plus de 40 % d’entre eux experiencing une amélioration de la gravité de leur apnée obstructive du sommeil et 18 % ayant obtenu une maîtrise complète de la maladie.

Le traitement combine l’aroxybutynine et l’atomoxétine, qui soutiennent les muscles de la gorge et préviennent l’affaissement ou le relâchement des voies respiratoires pendant la nuit. Les auteurs de l’étude mettent en évidence que le ciblage des mécanismes neuromusculaires peut s’avérer aussi avantageux que l’utilisation de la ventilation en pression positive continue, et soulignent également que plus de la moitié des patients non traités ou mal traités par l’apnée obstructive du sommeil subsisteraient dans le temps





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