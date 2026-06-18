Un nouveau service d'échange de billets de banque déployé dans toute la France

La Banque de France a mis en place un nouveau service d'échange de billets de banque, permettant aux citoyens de déposer leurs billets endommagés dans des buralistes partenaires pour les rembourser. Ce service est disponible dans toute la France, à partir de début juillet.

Depuis le 8 juin 2026, les billets très abîmés d'un montant inférieur ou égal à 500 euros peuvent être déposés chez des buralistes partenaires de la Banque de France pour être analysés et remboursés.

Le dispositif, d'abord déployé à l'échelle régionale, doit être étendu au niveau départemental début juillet. Jusqu'à présent, pour échanger un billet déchiré ou abîmé, il n'existait qu'une seule solution: se rendre en personne à la Banque de France, seule institution habilitée à procéder à l'échange. Une procédure loin d'être pratique qui a récemment été simplifiée. Comme l'explique l'administration française, un service d'échange au niveau régional a vu le jour le 8 juin 2026.

Si le billet endommagé est d'un montant inférieur ou égal à 500 euros, il est ainsi désormais possible de se rendre chez l'un des buralistes partenaires de la Banque de France, qui propose une prestation de remboursement. Depuis le 8 juin, chaque région dispose d'un établissement partenaire, dont les adresses sont listées dans un document officiel. Soit par échange immédiat si les billets sont présentés physiquement au guichet de la Caisse de Paris.

Soit par remboursement différé par virement bancaire s'ils sont remis à un buraliste ou s'ils doivent être envoyés dans un centre d'expertise par la Banque de France. Ce nouveau service d'échange au niveau régional sera étendu début juillet au niveau départemental. Attention, il ne s'applique pas à tous les billets.

Pour des montants supérieurs à 500 euros ou pour les résidents parisiens, il faut obligatoirement se rendre au guichet de la Banque de France situé dans le 1er arrondissement de Paris. Enfin, si les billets sont encore intacts sur plus de la moitié de leur surface et que leurs dégradations sont légères, il suffit de les déposer dans un automate recyclant du réseau de la banque teneuse de votre compte ou de l'un de ses partenaires.

Après analyse de la coupure, la somme sera créditée sur le compte bancaire. Pour toute question relative à l'échange de billets de banque, la Banque de France met à disposition un numéro gratuit: le 34 14





NotreTemps / 🏆 39. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Banque De France Échange De Billets De Banque Buralistes Partenaires Remboursement Service Public

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Banque de France : croissance 2026 revue à 0,5% en raison du choc énergétiqueLa Banque de France abaisse ses prévisions de croissance pour 2026 à 0,5% à cause de la hausse des prix de l'énergie et d'un premier trimestre décevant. L'inflation atteindrait 2,5%, pesant sur le pouvoir d'achat et les finances publiques.

Read more »

Dans un contexte incertain, la Banque de France réduit encore sa prévision de croissanceL'institution financière anticipe une progression de 0,5 % de la richesse produite dans l'Hexagone en 2026. Un chiffre en net recul par rapport à ses dernières prévisions établies au mois de mars, mais qui reste largement soumis aux aléas liés à la résolution du conflit au Moyen-Orient.

Read more »

Banque de France: Croissance et inflation plus faibles que prévu en 2026La Banque de France a abaissé ses prévisions de croissance pour 2026, à 0,5%, en raison de la récession économique et de la hausse des prix de l'énergie. Elle est plus pessimiste que les attentes du gouvernement et prévoit une inflation de 2,4% en mai. La BCE a également ajusté ses prévisions, prévoyant une inflation globale de 3% dans la zone euro en 2026 et une croissance de 0,8%. La Banque de France envisage trois scénarios pour 2026, en plus de celui de base prévoyant une flambée transitoire des prix des hydrocarbures à partir d'hypothèses arrêtées au 21 mai.

Read more »

Banque en ligne ou banque traditionnelle : que choisir ?Choisir entre une banque en ligne et une banque traditionnelle n’est plus seulement une question d’habitude. Aujourd’hui, les consommateurs

Read more »