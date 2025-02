Un nouveau scandale arbitral dans le dossier du Real Madrid

Jude Bellingham a été expulsé lors du match nul du Real Madrid contre Osasuna, un carton rouge jugé injuste par le club et le joueur. Bellingham affirme qu'il s'est adressé à lui-même et non à l'arbitre, tandis que Carlo Ancelotti soutient qu'il n'y a pas eu d'insulte directe. Le Real Madrid s'en prend de nouveau à l'arbitrage, accusant un système corrompu et discrédité.

Encore un match qui sera rangé dans le dossier « Les arbitres sont contre le Real Madrid », qui tient une bonne place dans le bureau de Florentino Pérez, le président de la Maison blanche. En cause : l’expulsion, injuste selon les Merengue, de Jude Bellingham ce samedi, lors du match à Osasuna , qui s’est terminé par un match nul (1-1), avec un but de Kylian Mbappé. Le milieu anglais a reçu un carton rouge après avoir insulté l’arbitre.

Mais l’ancien joueur du Real Madrid a plaidé « l’erreur de communication », assurant que son juron ne visait pas l’arbitre. « C’est clair que l’arbitre a commis une erreur, a expliqué Jude Bellingham. Je ne veux pas répéter ce que j’ai dit mais c’est comme joder (putain, en espagnol), et je veux que tout le monde sache que je ne suis pas irresponsable au point de mettre l’équipe dans une situation délicate, en étant réduite à dix. » « Il n’y a pas eu d’insulte, a rajouté le milieu des Three Lions. Cela peut se voir clairement sur la vidéo, je ne parlais pas en direction de l’arbitre, je me parle à moi-même. C’est un malentendu, il a pensé que je le disais contre lui. Le rapport ne correspond pas à ce que j’ai dit. Je suis plutôt calme par rapport à cette situation, parce que je ne pense pas être en tort. C’est quelque chose que je dis sur les terrains depuis que j’ai 16 ou 17 ans, à tort ou à raison » Sur une vidéo dévoilée par le diffuseur espagnol Movistar, on peut en effet voir le milieu de terrain protester en anglais auprès de l’arbitre, puis se tourner pour reprendre le jeu en disant, en anglais « fuck off ». « Je crois que l’arbitre n’a pas bien compris l’anglais. Il lui a dit fuck off et pas fuck you. C’est très différent », a estimé l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti en conférence de presse, signifiant que la star britannique avait bien prononcé un juron, mais pas insulté directement l’arbitre. « Il s’est passé des choses ces trois dernières rencontres que tout le monde a vues et je n’ai pas envie d’en rajouter parce que je souhaite pouvoir être sur mon banc lors de la prochaine journée », a pesté le technicien italien, alors que le Real s’est lancé depuis sa défaite polémique contre l’Espanyol Barcelone (1-0) dans une guerre institutionnelle contre un arbitrage « complètement discrédité » et un système « corrompu de l’intérieur ». Allez, Florentino, c’est ton moment





