Un Nouveau Projet Immobilier d'Envergure S'Impose à Saint-Assiscle, Perpignan

Le quartier Saint-Assiscle de Perpignan connaît une transformation profonde avec le lancement du projet Casa Nova, une résidence de 35 appartements, et d'autres grands projets à venir comme la construction d'un nouveau groupe scolaire et la transformation de l'ancien site des abattoirs Guasch.

Perpignan accueillera prochainement un nouveau projet immobilier d'envergure à Saint-Assiscle. Les travaux d'une nouvelle résidence, baptisée Casa Nova, ont débuté depuis quelques mois à proximité du collège La Garrigole. Ce grand bâtiment, mené par le Groupe Flo t, offrira un cadre de vie harmonieux et confortable aux futurs habitants de ce quartier en pleine mutation, situé à l'ouest de la ville.

La résidence Casa Nova prévoit la création de 35 appartements, du type T2 au T4, proposés à la vente à partir de 160 000 euros. Située à 750 mètres de la gare SNCF et à moins de deux kilomètres du centre-ville, la résidence s'élèvera sur quatre niveaux, avec un sous-sol dédié au stationnement. \Saint-Assiscle est en pleine transformation pour accueillir les 3 000 à 4 000 nouveaux habitants attendus sur la décennie actuelle. Ces dernières années, de nouveaux appartements ont poussé le long de l'ancienne avenue de l'Abbé Pierre, devenue avenue Saint Jean-Paul II. Le projet Casa Nova remplace un ancien garage et une carrosserie. Les fondations sont actuellement en cours de construction, une étape essentielle qui marque le début concret du projet, s'enthousiasme le Groupe Flot. \Le quartier Saint-Assiscle sera le théâtre de plusieurs chantiers d'envergure dans les mois à venir. En septembre prochain, la construction d'un nouveau groupe scolaire (en continuité de l'école maternelle Jean Amade) démarrera. Cet établissement, doté de 12 classes, pourra accueillir jusqu'à 355 élèves d'ici la rentrée 2027. D'autre part, l'ancien site des abattoirs Guasch, situé le long de l'avenue du Docteur Torreilles, est en passe d'être vendu à Lidl. L'enseigne de hard-discount déménagera son magasin existant du boulevard Saint-Assiscle sur cette parcelle. Le futur commerce sera doté d'une surface de vente de 1 400 m² et d'un parking de 115 places. Le reste du site sera occupé par un « petit centre technique municipal bis ». Les locaux existants de la police municipale devraient également être agrandis





