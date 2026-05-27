Un nouveau pôle santé ouvre dans les Pyrénées-Orientales

Un nouveau pôle santé vient d'ouvrir dans les Pyrénées-Orientales, bénéficiant d'un partenariat avec France Travail. Les offres d'emploi disponibles dans la région incluent des postes d'aide ménagère, d'auxiliaire de vie et d'opérateur sur machine du travail des métaux et composites.

Un nouveau pôle santé vient d'ouvrir dans les Pyrénées-Orientales , bénéficiant d'un partenariat avec France Travail . Les offres d'emploi disponibles dans la région incluent des postes d' aide ménagère , d' auxiliaire de vie et d' opérateur sur machine du travail des métaux et composites.

Les entreprises impliquées dans ce projet ont établi des bureaux à Gisors et à Vernon, où les candidats peuvent se présenter pour ces emplois. Ce développement économique est considéré comme une opportunité pour les habitants de la région, qui pourront trouver des emplois dans des secteurs variés. Le pôle santé est également un projet ambitieux qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants de la région en leur offrant des soins de qualité et des services spécialisés.

Les entreprises impliquées dans ce projet sont des entreprises locales qui ont décidé de s'impliquer dans ce projet pour contribuer au développement économique de la région. Le pôle santé est également un projet qui vise à promouvoir la santé et le bien-être des habitants de la région en leur offrant des services de qualité et des soins spécialisés.

Les entreprises impliquées dans ce projet sont des entreprises qui ont décidé de s'impliquer dans ce projet pour contribuer au développement économique de la région et pour promouvoir la santé et le bien-être des habitants de la région





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