Un nouveau médicament freine la sclérose en plaques, un tournant historique

La science a enfin trouvé un médicament capable de freiner la sclérose en plaques, un tournant historique. Tolébrutinib, approuvé en avril 2026 par l'Agence européenne du médicament, permet de ralentir significativement la progression du handicap. Pour certains patients, c'est une véritable renaissance.

La science a enfin trouvé un médicament capable de freiner la sclérose en plaques , un tournant historique. Tolébrutinib , approuvé en avril 2026 par l'Agence européenne du médicament, permet de ralentir significativement la progression du handicap.

Pour certains patients, c'est une véritable renaissance. La sclérose en plaques, qui touche le système nerveux central, se manifeste par des troubles moteurs, sensitifs, de l'équilibre, visuels... pouvant être responsables à long terme d'un handicap moteur. Il existe aujourd'hui des traitements pour contenir les poussées, mais la science s'attèle à peaufiner ces derniers pour ralentir la progression de la maladie.

Ce nouveau traitement, qui a bénéficié d'une étude menée par le réseau de recherche clinique sous la houlette du professeur Jérôme De Sèze, a permis de ralentir la progression de la sclérose en plaques chez 25 patients. Une patiente, qui a dû utiliser des bâtons de marche, un déambulateur, puis un fauteuil roulant, témoigne de son amélioration significative depuis l'administration de Tolébrutinib. Elle ne présente aucun effet secondaire





marieclaire_fr / 🏆 19. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sclérose En Plaques Tolébrutinib Ralentissement De La Progression Renaissance Effet Secondaire

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le Grand Palais d’été 2026, du 2 juin au 18 juillet 2026Cet été, le Grand Palais revient pour une deuxième édition du Grand Palais d’été et se transforme en vaste scène contemporaine. Expositions, concerts et performances s'installent sous sa verrière. Un partenariat France Inter.

Read more »

La Reprise de la Quinzaine des Cinéastes 2026 à Paris dès le 10 juin 2026A partir du 10 juin 2026, la Quinzaine des Cinéastes arrive à Paris. L’occasion de découvrir des films de la Quinzaine en avant-première. Un partenariat France Inter.

Read more »

Coupe du monde 2026 : Une dernière danse pour les géants, un premier rêve pour les prodigesDe la sixième et ultime Coupe du monde de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo aux premiers pas de la génération Doué-Yamal, le tournoi américain s’annonce comme le théâtre d’un passage de témoin historique

Read more »

Coups durs pour le Maroc : Aguerd et Ezzalzouli forfait pour le Mondial 2026Le Maroc a officialisé le forfait de Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli pour la Coupe du monde 2026 en raison de blessures. Ils seront remplacés par Marwane Saadane et Amine Sbai avant le match d'ouverture contre le Brésil.

Read more »