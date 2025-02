Un Nouveau Marché Se Lance à Beautiran : La Convivialité et Le Local Au Coeur du Projet

L'association BAM lance un nouveau marché hebdomadaire à Beautiran, dans le Sud-Gironde, pour favoriser les circuits courts et la convivialité. Le marché ouvrira ses portes le samedi 15 février avec une variété de produits locaux et des animations. Le défi pour l'association est de fidéliser les clients et de se démarquer de la concurrence.

Un nouveau marché hebdomadaire va s'installer à Beautiran , dans le Sud-Gironde , dès le samedi 15 février. L'association BAM , à l'initiative de ce projet, a mobilisé de nombreux bénévoles pour créer ce lieu de rencontre et de commerce local. Dix-sept stands accueilleront chaque semaine des producteurs locaux, des artisans et des créateurs de toutes sortes.

Du rôtisseur d'Isle-Saint-Georges au poissonnier, en passant par le pâtissier et l'ostréiculteur, le marché proposera une large variété de produits frais et de qualité. L'objectif de BAM est de dynamiser le centre-bourg de Beautiran et de proposer aux habitants une alternative aux supermarchés. « Nous voulons réunir toutes les générations de Beautiranais pour redynamiser le centre-bourg et donner la possibilité de faire ses courses sans prendre sa voiture », explique l'association. Pour encourager la convivialité, le marché sera agrémenté d'un concert mensuel. Le groupe Little Lo (blues) inaugurera le bal le 15 février.L'association BAM reconnaît que le défi est de taille pour installer un marché hebdomadaire durable. « Il faut passer le cap des cinq premières années pour fidéliser les clients », souligne le maire de Saint-Selve. Pour se démarquer de la concurrence, le marché de Beautiran devra jouer la carte de la complémentarité et proposer des produits uniques et attractifs. Le marché de Beautiran devra également faire face à la concurrence des marchés déjà existants dans les communes voisines comme Léognan, Cadillac, Saint-Selve et Castres-Gironde. Cependant, les maires de Saint-Selve et Castres-Gironde accueillent favorablement l'arrivée de ce nouveau marché, estimant qu'il y a de la place pour tous.





