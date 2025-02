Un nouveau lotissement sort de terre à Trévé

La commune de Trévé, près de Loudéac, poursuit son développement avec l'aménagement d'un nouveau lotissement composé de onze lots. Les travaux de viabilisation sont en cours et la commercialisation des terrains est prévue pour mai 2025.

Commune de Trévé , située près de Loudéac (Côtes-d'Armor), avec une population d'environ 1 680 habitants, poursuit sa transformation. Après l'aménagement des lotissements de la Bonne-Brousse et de la résidence du Puits en 2019, ainsi que de la première tranche de la résidence des Trois-Chênes en 2022, un nouveau lotissement voit le jour à proximité du centre-bourg. Les travaux de terrassement ont débuté en janvier 2025.

Ce nouveau lotissement, composé de onze lots, est une suite de la résidence des Trois-Chênes. Le plan-masse avait été approuvé par le conseil municipal en janvier 2024. Les terrains disponibles s'étendent sur une superficie de 372 m² à 551 m² et sont proposés au prix de 35 € le mètre carré. Les travaux de viabilisation sont en cours depuis mi-janvier 2025. L'activité chantier est à son apogée, avec des engins de chantier qui sillonnent le site, des amas de terre et des tranchées qui se dessinent. Le maire, Gérard Mathécade, affirme que « le chantier se déroule normalement et les délais sont respectés ». Plusieurs entreprises costarmoricaines participent à l'aménagement de ce futur lotissement. Les travaux de terrassement et de voirie sont confiés à l'entreprise Bidault-SPTP, basée à Ploufragan. La Société Rhéginéenne de Travaux Publics (SRTP), installée à Lamballe, est en charge des travaux relatifs aux eaux pluviales, tandis que le groupe Bouygues s'occupe de la réalisation des réseaux souples (téléphone, électricité).La commercialisation des terrains est prévue dès mai 2025. A peine aménagé, le lotissement connaît déjà un vif succès. Le maire se réjouit : « Six lots sont déjà réservés ». Pour obtenir des renseignements ou réserver un terrain, il est possible de contacter la mairie de Trévé au 02 96 28 13 67.





actufr / 🏆 1. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Lotissement Trévé Loudéac Côtes-D'armor Construction Maison Développement

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Loudéac : deux commerces ferment en début d'année 2025La commune de Loudéac (Côtes-d’Armor) voit deux commerces fermer leurs portes en début d'année 2025. Du Pareil au Même, spécialisé dans le prêt-à-porter des petits, a fermé ses portes le 1er février dans la zone commerciale de Ker d'Hervé. Armor Lux, quant à lui, a fermé sa boutique dans le centre-ville suite au départ de sa gérante en semi-retraite.

Lire la suite »

Nouvelles ouvertures à Loudéac : Burger King, Centrakor et plus encore en 2025Découvrez les prochaines ouvertures commerciales à Loudéac en 2025, avec l'arrivée de Burger King, Centrakor et d'autres projets prometteurs.

Lire la suite »

Les perspectives de Barclays sur les REIT et les infrastructures de communication américaines en 2025Les perspectives de Barclays sur les REIT et les infrastructures de communication américaines en 2025

Lire la suite »

Les perspectives de Bernstein pour 2025 dans les médias et les télécoms américainsLes perspectives de Bernstein pour 2025 dans les médias et les télécoms américains

Lire la suite »

Mister France 2025 : Mathieu Bedini, Mister Rhône-Alpes 2024 est élu Mister France 2025Trente hommes étaient en compétition samedi soir à l’occasion du concours de Mister France 2025 à Rueil-Malmaison

Lire la suite »

Travaux importants sur le passage à niveau de Nogent-l’ArtaudSNCF Réseau remplace deux aiguillages et 150 mètres de voies à proximité de la gare de Nogent-l’Artaud. Cette opération nécessitera la fermeture temporaire du passage à niveau n°22 jusqu'au samedi 8 mars 2025 avec des déviations routières mises en place. Les travaux se dérouleront principalement les week-ends du 14 au 17 février 2025 avec des fermetures nocturnes du lundi 17 février 2025 au samedi 8 mars 2025. Aucun train ne circulera entre Paris Est et Château-Thierry les samedi 15 et dimanche 16 février 2025.

Lire la suite »