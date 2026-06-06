Un navire de pêche turc a coulé en mer Noire après une attaque

Un navire de pêche turc a coulé après une attaque en mer Noire, près de la Crimée, faisant un mort et quatre blessés parmi l'équipage.

Un navire de pêche turc a coulé après une attaque en mer Noire, près de la Crimée , faisant un mort et quatre blessés parmi l' équipage .

L'incident a fait un mort et quatre blessés parmi les membres d'équipage du bateau battant pavillon. Les autorités turques n'ont pas précisé les circonstances de l'incident ni identifié les responsables. La Crimée est un territoire ukrainien annexé par la Russie. Un autre bateau de pêche présent dans la zone est intervenu pour secourir les cinq marins blessés alors que le bateau DURU 67 était en train de sombrer.

Les victimes ont ensuite été évacuées en direction d'Inebolu, sur la côte turque de la mer Noire. Malheureusement, l'un des pêcheurs blessés, qui était dans un état critique, est décédé pendant l'évacuation. Fin mai, Ankara avait déjà alerté sur le risque d'une 'escalade incontrôlée' en mer Noire après une attaque de drone contre un cargo turc. La marine a démenti les informations selon lesquelles le navire aurait été touché par un missile.

Les autorités turques ont lancé une enquête pour déterminer les causes de l'incident et les responsables. L'incident a suscité une grande inquiétude en Turquie, où les pêcheurs sont très nombreux. Les pêcheurs turcs ont déjà subi plusieurs attaques en mer Noire ces derniers mois, et l'incident a fait craindre pour leur sécurité





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