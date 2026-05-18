Un millier de scientifiques à bord du satellite Smile de l'ESA pour étudier le vent solaire et le champ magnétique terrestre

Le satellite Smile, mission du programme Cosmic Vision, va s'intéresser aux interactions entre le vent solaire et le champ magnétique terrestre en examinant la façon dont le champ magnétique terrestre réagit au vent solaire.

La coiffe de Vega-C, contenant le satellite Smile lors de son transfert vers la zone de lancement au Centre spatial guyanais de Kourou, le 30 mars 2026. et l’Académie des sciences chinoises, Smile doit permettre de mieux comprendre les interactions entre le vent solaire et le champ magnétique terrestre.

Un millier de personnes, dont 250 scientifiques européens et chinois, ont travaillé sur ce projet qui doit aussi permettre d’améliorer notre compréhension des tempêtes solaires et des orages géomagnétiques. La mission est prévue pour durer trois ans





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