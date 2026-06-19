Un méthanier français franchit pour la première fois le détroit d'Ormuz après la réouverture de la voie maritime

Un navire français transportant du gaz naturel liquéfié a traversé le détroit d'Ormuz, marquant la reprise du trafic dans cette zone stratégique après un accord entre Washington et Téhéran.

Pour la première fois depuis le début des tensions militaires dans le golfe Persique, un méthanier battant pavillon français a réussi à franchir le détroit d'Ormuz.

Ce passage, réalisé dans la nuit du mercredi au jeudi, intervient après la signature d'un accord diplomatique entre les États-Unis et l'Iran, qui a conduit à la réouverture de cette voie maritime stratégique. Le navire, affrété par une compagnie spécialisée dans le transport de gaz naturel liquéfié (GNL), avait été chargé à Ras Laffan au Qatar, l'un des plus grands hubs mondiaux de GNL, avant de prendre la direction de Port Qasim au Pakistan.

Jusqu'alors, le trafic des méthaniers dans la zone était quasi à l'arrêt, les armateurs préférant éviter le détroit en raison des risques sécuritaires élevés, ou suspendre leurs rotations. Ce retour progressif du trafic dans le détroit d'Ormuz, point de transit énergétique parmi les plus sensibles au monde, est perçu comme un signe d'apaisement, même si les analystes soulignent que la stabilité à long terme de cette route demeure fragile et dépendante des développements politiques et sécuritaires dans la région.

Plusieurs autres navires ont également été observés franchissant le détroit dans les deux sens le jeudi, laissant augurer d'une normalisation graduelle des échanges maritimes





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