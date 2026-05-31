Un météore a explosé au-dessus du nord-est des États-Unis le 30 mai 2026, déclenchant des détonations qui ont résonné dans toute la région.

Un météore s'est écrasant vers la Terre a explosé au-dessus du nord-est des États-Unis le 30 mai 2026, a indiqué la NASA , déclenchant des détonations qui ont résonné dans toute la région avec une puissance d'explosion équivalente à 300 tonnes de TNT.

Cette explosion a été suivie de détonations qui ont été entendues dans toute la région, causant une grande frayeur parmi les habitants. Les autorités ont précisé que le météore s'est fracturé au-dessus de la limite entre le Massachusetts et le New Hampshire à 14 h 06 (18 h 06 GMT), libérant ainsi une énergie équivalente à 300 tonnes de TNT.

Selon les premiers rapports, des dizaines de personnes du Nord-Est ont signalé avoir vu le météore se briser en morceaux avant d'exploser. Les détonations ont été si fortes que les maisons de la zone ont tremblé, selon les utilisateurs de réseaux sociaux. La NASA a précisé que l'énergie libérée à la rupture est jugée équivalente à environ 300 tonnes de TNT, ce qui explique les détonations assourdissantes.

La NASA a également ajouté que le météore n'était pas associé à aucune pluie de météores actuellement active, mais qu'il s'agissait d'un objet naturel





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