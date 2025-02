Un Menu Fraîch et Original pour un Voyage Gustatif

Découvrez un menu composé de trois plats savoureux qui combinent surprise et fraîcheur. Du tartare de brocoli et kiwi à la papillote de poulet au curcuma, en passant par la tarte au brocciu et aux agrumes, chaque plat est une invitation à l'exploration des saveurs.

Un voyage gustatif en trois actes nous invite à découvrir un menu qui allie surprise et fraîcheur. Pour ouvrir les festivités, un tartare de brocoli et kiwi s'impose, une association audacieuse qui révèle une harmonie subtile. Le brocoli finement haché offre une texture croquante qui se marie à merveille avec la douceur acidulée du kiwi. Cette entrée rafraîchissante, une véritable symphonie de couleurs, promet d'éveiller les papilles.

Riche en vitamines, le brocoli trouve en le kiwi un compagnon idéal, lui apportant une touche sucrée-acidulée bienvenue.Pour le plat principal, une papillote de poulet au curcuma et quinoa aux fruits illumine l'assiette. La cuisson en papillote, garante de la préservation des arômes, confère au poulet une texture tendre et moelleuse, imprégnée des notes chaudes du curcuma. L'accompagnement au quinoa parsemé de fruits ajoute une touche d'originalité et de fraîcheur. Cette alliance inattendue crée un équilibre parfait entre les textures et les températures. Le quinoa, source de protéines végétales, se pare ici de fruits qui lui confèrent une personnalité unique.En conclusion de ce voyage culinaire, une tarte au brocciu et aux agrumes nous transporte en Corse. Le brocciu, fromage de brebis ou de chèvre au goût si particulier, s'harmonise à merveille avec les agrumes. La pâte croustillante contraste avec la douceur du fromage, tandis que les agrumes apportent une fraîcheur bienvenue. Un dessert équilibré qui allie avec brio la tradition corse et la légèreté des agrumes de saison.





