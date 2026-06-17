Un méga-campus de data centers dédié à l'IA et au Cloud s'installe en Gironde

Altarea et Vantage Data Centers projettent la création d'un complexe massif de centres de données à Gauriaguet, avec une puissance de 400 MW visant les géants du cloud et de l'IA.

Le paysage numérique de la Gironde s'apprête à connaître une transformation majeure avec l'annonce de la création d'un vaste campus de centres de données spécifiquement dédié à l'intelligence artificielle et au cloud.

Ce projet d'envergure, qui pourrait s'imposer comme l'un des plus importants de France, prévoit de s'implanter sur la commune de Gauriaguet, située dans le nord du département. Cette initiative est portée par une alliance stratégique entre deux acteurs majeurs : Altarea, un leader de la transformation urbaine axée sur le bas carbone, et Vantage Data Centers, un géant américain spécialisé dans la fourniture d'infrastructures de données massives à l'échelle mondiale.

Pour Vantage, cette opération représente une étape symbolique et stratégique, puisqu'elle marque sa toute première implantation sur le marché français, signalant ainsi une volonté d'expansion européenne accrue dans un secteur en pleine explosion. Sur le plan technique, l'ambition du projet est colossale. Le futur campus devrait atteindre une puissance totale d'environ 400 mégawatts, une capacité énergétique comparable à celle d'un demi-réacteur nucléaire. Le développement se fera en plusieurs étapes, avec la conception confiée au groupe parisien Franc Architectures.

Le premier bâtiment, d'une taille plus modeste d'environ 100 mégawatts et s'étendant sur sept hectares, devrait voir sa demande de permis de construire modificatif déposée très prochainement. Dans un second temps, un deuxième centre de données, beaucoup plus imposant, sera érigé avec une puissance prévue entre 300 et 350 mégawatts. Cette mutation technologique s'est opérée sur un site initialement destiné à un parc d'activités logistiques de 40 hectares.

Ce précédent projet, malgré l'obtention de permis en 2025, n'avait jamais trouvé d'investisseurs ou de chefs d'entreprise intéressés, poussant Altarea à pivoter vers les infrastructures numériques et l'IA, un secteur où la demande est actuellement sans précédent. L'objectif commercial est clair : attirer les acteurs dits hyperscale, ainsi que les leaders mondiaux du cloud et de l'intelligence artificielle.

Bien que les porteurs de projet restent prudents dans leur communication, les analyses suggèrent que le site est principalement destiné à accueillir l'un des membres des Gafam, ces géants technologiques qui contrôlent environ 90 pour cent du marché mondial. La stratégie de Vantage Data Centers repose sur sa proximité étroite avec ces entreprises, suggérant que les études avancées et les démarches administratives actuelles répondent à un besoin déjà identifié lors d'appels d'offres.

L'attractivité du site de Gauriaguet repose notamment sur un avantage logistique crucial : la proximité immédiate de la centrale électrique de Cubnezais, située à seulement trois kilomètres. Cet atout majeur a permis à Altarea de sécuriser rapidement le raccordement électrique via RTE, l'opérateur du réseau de transport d'électricité, garantissant ainsi une mise sur le marché accélérée de l'infrastructure. En termes de calendrier, le projet semble progresser rapidement.

Après le dépôt du permis de construire et la coordination avec les autorités de l'Installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), les promoteurs espèrent que le projet sera purgé de tout recours juridique d'ici la fin de l'année 2026. Si ce calendrier est respecté, le lancement effectif des travaux de construction pourrait intervenir dès le début de l'année 2027.

Pour la commune de Gauriaguet et le nord de la Gironde, ce projet représente non seulement une opportunité économique majeure, mais aussi un positionnement stratégique dans la course mondiale à la puissance de calcul nécessaire au déploiement massif de l'IA générative et du stockage cloud à haute performance





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