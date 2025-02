Un Masque, Une Plume, Trois Histoires

Un film événement qui explore trois histoires distinctes et captivantes : le parcours d'un architecte juif rescapé de la Shoah, les derniers jours de Maria Callas, l'amitié entre un jeune pilote de motocross et son mécano, le nouveau chapitre de Bridget Jones et le récit d'un exil nord-africain à Marseille.

Un film événement, avec une durée impressionnante de 3h35 avec entracte, nous emmène à travers 30 ans de la vie d'un personnage de fiction, Laszlo Toth, interprété par Adrian Brody. Laszlo est un architecte juif hongrois, rescapé de la Shoah , qui débarque aux États-Unis en 1947. Le réalisateur Pablo Larrain choisit de nous plonger dans les derniers jours de Maria Callas, l'icône du chant lyrique. L'année est 1977 et Maria est recluse dans son immense appartement du XVIe arrondissement à Paris.

Elle partage sa vie avec son majordome, interprété par Pierfrancesco Favino, et sa cuisinière, incarnée par Alba Rohrwacher. \Dans un village du Maine-et-Loire, sur un terrain nommé 'La Pampa', Jojo s'entraîne pour des compétitions de motocross. On ne sait pas s'il a choisi ce sport par passion ou par obligation. Il est accompagné de son ami Willy, qui est son mécano. Le père de Jojo, joué par Damien Bonnard, est obsédé par les victoires possibles et fait appel à un coach, Artus, interprété par un autre acteur, pour entraîner son fils. Un soir, Willy découvre le secret de Jojo et le film se dévoile alors sous son angle de vue. \Le quatrième volet des aventures de Bridget Jones arrive sur nos écrans. Mais est-ce qu'une telle chronique reste pertinente près de 25 ans après le premier film ? Bridget, sous la pression d'une amie, se lance dans les applications de rencontres avec la phrase accrocheuse : 'veuve éplorée cherche réveil sexuel'. Enfin, Saïd Hamich Benlarbi nous emmène dans un récit intime d'un exil nord-africain à Marseille. Le film se déroule sur 10 ans et explore les thèmes de l'espoir et de la musique. Le raï, genre musical emblématique d'Algérie, devient un moteur de ce parcours personnel. On peut mentionner parmi les scènes mémorables de ce film l'écoute d'une chanson dans une voiture, à l'arrêt la nuit. Cette chanson résume l'attachement profond du personnage à son pays d'origine. La fête et la danse rythment ce récit d'exil, qui se déroule en France des années 90, une époque marquée par la tragédie du sida et la victoire de l'équipe de France de football lors de la Coupe du Monde de 1998





