Un marrage collectif en pleine ruine à Gaza

La cérémonie de mariage collective organisée à Gaza, malgré les conditions difficiles et les menaces d'attentats, a permis aux couples sélectionnés de célébrer leur union. Les participants ont même décoré leur tentures avec des broderies artisanales, en affirmant leur espoir de continuer à vivre malgré les obstacles.

Une procession de jeunes mariés participant à une cérémonie de mariage collectif dans la ville de Gaza, le 11 mai 2026. Entre les rangées de tentes surpeuplées et les immeubles en ruines de Gaza-ville, une procession de jeunes mariés s'étire: des hommes en costumes sombres avançant aux côtés de mariées en robes blanches brodées, bouquets de fleurs rouges à la main.

La joie se lit sur les visages lors de cette cérémonie de mariage collectif, organisée pour ces couples dont l'union avait été maintes fois repoussée par la guerre et le déplacement. L'événement est organisé et financé par l'organisation humanitaire turque IHH





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