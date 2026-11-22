Découvrez les détails exclusifs du mariage somptueux célébré au Grand Hotel des Bains Kempinski à Pontresina, mêlant tradition alpine et modernité.

Le village alpin suisse de Pontresina, célèbre pour ses chalets en pierre et ses colonies de bouquetins, a servi de cadre majestueux à une union exceptionnelle. Le Grand Hotel des Bains Kempinski, palace néo-baroque historique ouvert en 1848, a accueilli les festivités au cœur du massif de la Bernina. Ce lieu emblématique, autrefois modeste auberge familiale, offre désormais des vues spectaculaires sur le glacier du Roseg et des intérieurs ornés de fresques précieuses.

Lieu historique et cadre romantique de la cérémonie

Le choix du Grand Hotel des Bains Kempinski s'est imposé comme une évidence pour sceller le destin du couple devant leurs familles venues du monde entier. L'établissement, avec son dôme vert distinctive et ses salons pastel, a été transformé en un immense espace de réception chaleureux. La mariée a souligné l'importance de la diversité des espaces, mentionnant spécifiquement le bar somptueux en velours, le majestueux fumoir et la salle de billard. L'ambiance générale, définie par une boule à neige de cristal abritée de la tempête, a enveloppé les invités de soleil et de félicité.

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L'histoire d'amour entre Basile et sa conjointe, née d'une rencontre enfantine à l'âge de huit ans lors d'un autre mariage en Suisse en 1997, a guidé chaque étape des préparatifs. Vingt-huit ans plus tard, en plein été, le couple a souhaité réunir ses deux mondes culturels à travers des faire-part bilingues et un site web dédié en français et en anglais. Cette initiative visait à partager la richesse de la gastronomie, de la culture et de la géographie suisses, illustrée par des photographies du couple au fil des ans entouré de ses proches.

Rituals et célébrations authentiques auxsaveurs alpines

Les festivités ont débuté par un dîner de répétition rustique et chaleureux au Kronenstübli du Kronenhof. Ce lieu intime, aux murs lambrissés d'arolle et décoré de photographies en noir et blanc rendant hommage à l'histoire de l'hôtel, a accueilli trente proches. La table était ornée de fleurs sauvages locales, de bougeoirs en argent brossé et de menus de style traditionnel. Plus tard, la jeune femme a reçu ses invités pour un cocktail et un dîner de bienvenue au sein de l'Experimental Chalet Verbier, un hôtel de référence dans les Alpes suisses connu pour son design coloré et sa cuisine signée Frenchie.

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La cérémonie principale s'est déroulée sous une spectaculaire arche de fleurs pastels, offrant une vue imprenable sur le glacier du Roseg. Accompagnée de son père Michael, la mariée a descendu la colline, son voile de satin blanc nacré et de broderies florales évoquant les edelweiss suisses, soulevé doucement par le vent. La clôture du rite a été marquée par une version instrumentale de " Signed, Sealed, Delivered I'm Yours " de Stevie Wonder interprétée par un quatuor, déclenchant applaudissements et acclamations unanimes des invités présents sur les lieux.

Gastronomie raffinee et tenue élégante pour la reception

La réception s'est tenue dans le Grand Restaurant, offrant un spectacle visuel et gustatif de haut vol. De longues tables égayées de bouquets poudrés, d'assiettes dorées et de menus embossés à la feuille d'or ont accueilli les convives pour un dîner d'exception. Le menu comprenait une farandole de fruits de mer, un risotto aux cèpes, des raviolis au safran et aux épinards. Le dessert, un gâteau de mariage à cinq étages aux saveurs de citron, vanille et framboise, était orné de fleurs en sucre façonnées à la main, le tout surmonté d'une ambiance sonore hypnotique.

Une attention particulière a été portée à la performance musicale live, avec un duo surprise interprété par Pierre André, le père de Basile, et Zoltan, son frère et violoncelliste professionnel. Zoltan a ensuite enchaîné avec un solo qui a empli le Grand Restaurant d'émotion. La mariée a choisi une robe structurée en bustier corseté à taille basque et jupe drapée portefeuille, s'harmonisant avec les fresques de style Renaissance aux tons pastel du lieu. Ses boucles d'oreilles en perles ont été remplacées par une paire en topaze rose appartenant à sa mère, ajoutant une touche personnelle et familiale à cette journée inoubliable.