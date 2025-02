Un Maçon Breton Mérite une Médaille d'Or aux WorldSkills

Thomas Carlo, apprenti maçon de Hénon, a remporté une médaille d'or aux WorldSkills, ouvrant ainsi la voie vers les finales nationales.

Thomas Carlo, un apprenti maçon originaire de Hénon, a remporté une médaille d'or lors de la compétition régionale des WorldSkills, ce qui lui ouvre la voie vers les finales nationales. L'étudiant au CFA de Plérin, en deuxième année de Brevet Professionnel, a impressionné les jurés par sa précision, sa rapidité et sa créativité lors des épreuves de maçonnerie .

Le concours, organisé par le lycée des métiers du bâtiment et de l'éco-construction de Pleyben, a mis à l'épreuve les candidats avec la construction de modules en briques complexes et la réalisation d'une maquette ornée du blason de Marseille. Thomas a surpassé ses concurrents, Abolivier Quentin (Compagnons du devoir) et Gauvrit Mathis (Lycée pro Pleyben), grâce à son talent indéniable. \Les jurés, Secher Damien, Baudet Jean et Erdogan Murat, ainsi que l'expert Mikaël Kern, ont témoigné de l'impressionnante qualité des participants. Murat Erdogan, juré de la compétition, a décrit une progression émotionnelle intense au cours des épreuves, des doutes initiaux à un esprit de compétition fervent et enfin, une ambiance de passion intense. Jean Bardet, également juré, a mis en avant l'importance des WorldSkills pour valoriser des secteurs clés, inspirant les jeunes à se tourner vers ces métiers. \La prochaine étape pour Thomas Carlo sera les finales nationales des métiers à Marseille, du 16 au 18 octobre 2025. En cas de victoire, il bénéficiera d'un accompagnement d'un an pour perfectionner son savoir-faire, gérer son stress et se préparer mentalement, grâce à son coach expert Mikaël Kern. Nous suivrons avec attention le parcours de Thomas Carlo, un jeune breton prometteur qui incarne l'avenir de la maçonnerie française.





