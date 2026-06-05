Un lycéen cambriole le domicile du champion du monde français Florian Thauvin

Un lycéen de 18 ans risque une peine de prison ferme pour avoir cambriolé le domicile du champion du monde français Florian Thauvin.

Un lycée n de 18 ans risque une peine de prison ferme pour avoir cambriolé le domicile du champion du monde français Florian Thauvin . Le jeune homme aurait été recruté par des commanditaires qui n'ont pas été retrouvés.

Selon son avocat, il aurait été embarqué dans une histoire qui le dépasse largement après avoir été promis une somme d'argent intéressante. Les commanditaires auraient été recrutés via des messageries cryptées et auraient promis au jeune homme de l'argent en échange de ses services. Le jeune homme aurait été placé en garde à vue pour vol aggravé et aurait reconnu les faits.

Le tribunal a été saisi de l'affaire et le jeune homme risque une peine de 18 mois de prison ferme. L'avocat du jeune homme regrette que la justice traite l'affaire de manière expéditive et demande que le dossier soit renvoyé au ministère public pour l'ouverture d'une information judiciaire. Les victimes de cambriolages dans le monde du football sont nombreuses et les butins estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros sont régulièrement mentionnés dans les médias.

Des suspects ont été interpellés après une vague de cambriolages de joueurs de Ligue 1





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