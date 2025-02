Un Kayakiste Brésilien Avalé par une Baleine à Bosse

Adrian Simancas, un jeune kayakiste vénézuélien de 24 ans, a vécu une expérience incroyable et effrayante samedi dernier en Patagonie. Alors qu'il pagayait au large de Punta Arenas, il a été englouti par une baleine à bosse avant d'être rejeté indemne. Le père du jeune homme, Dell Simancas, a filmé l'événement et partagé la vidéo sur les réseaux sociaux, où elle est rapidement devenue virale.

Samedi dernier, un jeune kayakiste vénézuélien a vécu une expérience effrayante. Alors qu'il pagayait dans le sud du Venezuela, il a été englouti par une baleine à bosse avant d'être rejeté indemne. Une séquence incroyable, filmée par le père du jeune homme, est devenue virale. Adrian Simancas, 24 ans, pagayait le 8 février dernier au large de Punta Arenas, en Patagonie , lorsque la baleine à bosse a soudainement émergé de l'eau et l'a avalée, lui et son kayak jaune.

Quelques secondes plus tard, le jeune homme, abasourdi, a remonté à la surface tandis que le dos de la baleine était de nouveau visible. \\\« Je sentais quelque chose passer près de mon visage, entre le bleu et le blanc, d'un côté et de l'autre. Je n'ai pas compris ce qui se passait et j'ai coulé. J'ai cru que (la baleine) m'avait avalé », a raconté Adrian, originaire du Venezuela, à la chaîne chilienne TVN. L'incident a été filmé et publié sur les réseaux sociaux par son père, Dell Simancas, également à bord d'un kayak. On entend crier à son fils : « Allez, allez, viens, tranquillement », alors qu'Adrian vient d'être rejeté par la baleine. \\\« Quand je me suis retourné, je n'ai rien vu, je n'ai pas vu Adrian. C'est le seul moment où j'ai vraiment eu peur, parce que je ne l'ai pas vu pendant environ trois secondes. Et tout d'un coup, il est sorti », a expliqué Dell à TVN. Après l'incident, le jeune kayakiste a été ramené jusqu'au rivage par son père, qui a constaté qu'il n'était pas blessé. Les experts expliquent que la baleine n'aurait pas pu avaler Adrian, car il s'agit d'une espèce dont le gosier mesure moins de 40 cm de diamètre. « Il semble que le kayak se trouvait en plein dans la zone d'alimentation de la baleine, a expliqué Maria José Pérez, biologiste marine à l'Université du Chili. C'est pourquoi on la voit émerger à la surface sur le côté, la bouche ouverte, comme si elle était en train de se nourrir. », a-t-elle déclaré. Une telle histoire, similaire à celle de Pinocchio, s'était déjà produite en 2021 lorsqu'un pêcheur de homard du Massachusetts (États-Unis) avait été avalé brièvement par une baleine à bosse avant d'être rejeté, vivant avec des bleus partout, mais aucune fracture





