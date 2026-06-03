Un jeune homme tué par balles à Alès : la piste du règlement de compte entre gangs ennemis envisagée

Un jeune homme a été tué par balles dans le quartier des Prés Saint-Jean à Alès. Les policiers locaux, appuyés par une équipe de Nîmes, sont à la recherche de suspects. La victime n'a pas survécu à ses blessures.

Un jeune homme a été tué par balles dans le quartier des Prés Saint-Jean à Alès . Les policiers locaux, appuyés par une équipe de Nîmes, sont à la recherche de suspects.

La victime n'a pas survécu à ses blessures. Les témoins affirment que les policiers pourraient disposer de la description d'un véhicule et peut-être même de sa plaque d'immatriculation. Un ou plusieurs individus seraient descendus de la voiture avant d'ouvrir le feu sur un possible adversaire. Les policiers de la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) ont effectué de nombreux prélèvements tandis que les équipes scientifiques ont recueilli divers éléments.

Les Gendarmes de la compagnie d'Alès ont effectué de nombreux contrôles dans les ronds-points dans les villages autour de la capitale des Cévennes





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