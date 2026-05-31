Un jeune homme décédé et un autre grièvement blessé dans des accidents à Paris

Un jeune homme d'une vingtaine d'années est décédé après avoir heurté des blocs de béton en motocross sur le périphérique parisien. Un autre jeune homme a été grièvement blessé dans le XVIe arrondissement de Paris.

Un jeune homme d'une vingtaine d'années est décédé après avoir heurté des blocs de béton en motocross sur le périphérique parisien dans la nuit de samedi à dimanche.

Un jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années, est décédé après avoir heurté des blocs de béton, avec sa motocross, installés sur une bretelle de sortie du périphérique parisien, a indiqué le parquet de Paris. Selon le parquet de Paris, deux témoins sur place ont indiqué avoir vu le conducteur de la moto prendre de face des blocs de béton, au niveau de la bretelle de sortie du périphérique aux environs de la porte Maillot, vers 1h10 du matin.

Ces blocs de bétons, d'environ un mètre de hauteur et clairement signalisés, avaient été installés par les services de la mairie de Paris pour fermer l'accès au périphérique, selon la même source. La victime est un jeune homme, né en 2002, âgé d'une vingtaine d'années. Son décès a été constaté une heure plus tard, selon le parquet de Paris. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour recherche des causes de la mort.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un autre jeune homme a été grièvement blessé dans le XVIe arrondissement de Paris. Des passants ont signalé une tentative d'homicide volontaire par quatre individus armés notamment d'un couteau sur la voie publique, sur ce jeune homme qui, selon eux, aurait commis un vol. Appelés vers 4 heures du matin, les policiers ont constaté la présence d'un jeune homme présentant deux plaies à l'œil et saignant abondamment au niveau de la bouche.

Les sapeurs-pompiers ont tenté de le réanimer. Son pronostic vital est engagé, il est tombé dans le coma et a été transporté dans un hôpital parisien. Les mis en cause ont pris la fuite, selon le ministère public





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