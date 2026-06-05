Un jeune homme de 19 ans condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles

La cour d'assises des mineurs de la Moselle a retenu l'irresponsabilité pénale pour les faits commis avant qu'il atteigne l'âge de 13 ans.

Un jeune homme de 19 ans a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour de nombreux faits de viols et agressions sexuelles à l'encontre de sept fillettes et adolescentes de son entourage.

La cour d'assises des mineurs de la Moselle a retenu l'irresponsabilité pénale pour les faits commis avant qu'il atteigne l'âge de 13 ans. Le jeune homme, né en 2007, était jugé pour avoir agressé sexuellement ou violé à partir de 2013 deux de ses cousines, nées en 2007 et 2012, pendant plusieurs années, jusqu'en 2019, parfois avec violence ou sous la menace d'un couteau.

En 2022, il est accusé d'avoir agressé sexuellement une camarade au lycée, puis d'avoir profité du demi-sommeil d'une autre camarade pour lui imposer des caresses. Trois petites amies ont également dénoncé des attouchements ou rapports sexuels violents commis sous la contrainte





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