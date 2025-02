Un jeune homme condamné pour une série d'incendies et de vols

Un jeune homme, jugé hier pour une série d'incendies et de vols commis sur plusieurs mois, a été condamné à deux ans de prison, dont un an avec sursis. Le tribunal a également pris en compte le risque de récidive et a maintenu le prévenu en détention.

Depuis plusieurs semaines en détention, le prévenu, jugé hier devant le tribunal judiciaire de Rodez , n'a pas fourni plus d'explications sur ses actes. Il a seulement déclaré vouloir accomplir une « vengeance », tout en disant « regretter les faits. C'est impardonnable ». Les avocats des parties civiles, cinq au nombre, compte tenu des dégâts importants causés par le jeune homme, ont également exprimé leur regret face à ce « manque de réponses ».

Durant ces neuf mois, le prévenu, qui avait jusqu'alors un casier judiciaire vierge, a provoqué l'incendie d'un restaurant, Le Bastringue, à Millau, dans la nuit du 20 au 21 juin. Il a tenté de mettre le feu au Mc Donalds, volé la recette d'autres établissements de la ville, essayé de forcer la porte d'autres restaurants, etc. Surtout, il est à l'origine d'un incendie d'immeuble survenu durant la nuit du 9 au 10 août, rue Droite. Ses occupants s'en sont sortis miraculeusement. Au total, onze faits ont été reprochés à ce jeune homme, en apparence au-dessous de tout soupçon. \S'il n'a fourni que peu d'explications, d'une voix calme et posée, il a confié « avoir mis le feu à l'immeuble pas volontairement ». Il a dit vouloir « simplement faire peur » à une voisine qui écoutait de la musique un peu fort chez elle, tard le soir. « J'ai allumé une feuille de papier, je voulais que la fumée lui fasse peur », a-t-il déclaré. L'a-t-il fait volontairement ou non ? Le feu a fini par se propager à des poubelles stockées sur le palier, se propageant rapidement à l'escalier en bois. \Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public, Émilie Passier, a souligné « l'acquisition au fil des semaines d'un véritable arsenal ». En effet, lors des perquisitions réalisées par les enquêteurs, il a été retrouvé dans la voiture du prévenu des couteaux de lancer, des pistolets airsoft, des répliques parfaites de véritables armes de poing, des cagoules, des gants, des outils pour fracturer des portes, etc. Surtout, les forces de l'ordre ont retrouvé des allumettes et des produits permettant d'allumer des feux. La procureure de la République a également relevé « le volume de contradictions » dans les déclarations du prévenu, que ce soit lors des différents interrogatoires que devant les juges. Une expertise psychiatrique avait été demandée par le tribunal. Le psychiatre n'a pas relevé de penchant pour la pyromanie mais il a souligné son manque de « maturité ». La magistrate du parquet a requis 2 ans de prison, dont un an avec sursis, avec son maintien en détention, vu « le risque de récidive ». L'avocate de l'incendiaire, Me Alexandra Gosset, a souhaité livrer quelques éléments de personnalité pour mieux saisir son parcours et le pourquoi de son passage à l'acte. « Il vivait dans une complète solitude. Il est particulièrement intolérant à la frustration, avec un problème important de reconnaissance, a raconté l’avocate. Il a évolué dans un contexte familial difficile. » Après avoir délibéré, le tribunal l’a condamné à deux ans de prison, avec un an de sursis. Une audience sur les intérêts civils se tiendra au mois de mai prochain, les dégâts se chiffrant à plusieurs dizaines de milliers d’euros





