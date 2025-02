Un jeune homme condamné pour incendie et autres délits à Rodez

Un jeune homme a été condamné à deux ans de prison pour avoir commis une série d'actes illégaux, notamment l'incendie d'un immeuble à Rodez.

Depuis plusieurs semaines en détention, le prévenu a été jugé hier devant le tribunal judiciaire de Rodez . Malgré la gravité des actes reprochés, il n'a pas fourni d'explications claires sur ses motivations. Il a seulement mentionné son désir de vengeance, tout en exprimant son regret face aux événements Les avocats des cinq parties civiles, dont les dégâts ont été considérables, ont exprimé leur déception face à ce manque de réponses.

Au cours de ces neuf mois, ce jeune homme, jusqu'alors sans casier judiciaire, a commis une série d'actes illégaux : incendies d'un restaurant « Le Bastringue » à Millau, tentative d'incendie au McDonald's, vols de recettes d'autres établissements, tentative de fracturer les portes de restaurants, etc. L'acte le plus grave a été l'incendie d'un immeuble rue Droite durant la nuit du 9 au 10 août. Les occupants ont miraculeusement évité le pire. Au total, onze faits ont été reprochés à ce jeune homme, dont le passé semblait sans reproche. Déclarant avoir agi « non volontairement », il a expliqué avoir allumé une feuille de papier pour effrayer sa voisine qui écoutait de la musique fort tard le soir. « J'ai voulu qu'elle ait peur avec la fumée », a-t-il dit. Mais l'incendie s'est rapidement propagé aux poubelles stockées sur le palier, puis à l'escalier en bois. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont découvert dans sa voiture un véritable arsenal : couteaux de lancer, pistolets airsoft, répliques parfaites d'armes de poing, cagoules, gants, outils pour fracturer des portes, etc., ainsi que des allumettes et des produits inflammables. La procureure, Émilie Passier, a souligné le « volume de contradictions » dans les déclarations du prévenu, tant lors des interrogatoires que devant les juges. Une expertise psychiatrique a été réalisée, qui n'a pas révélé de penchant pour la pyromanie, mais a mis en évidence son manque de « maturité ». La procureure a requis deux ans de prison, dont un an avec sursis, et son maintien en détention en raison du « risque de récidive ». L'avocate du prévenu, Me Alexandra Gosset, a tenté de nuancer l'image de son client en soulignant son parcours difficile et son besoin de reconnaissance. « Il vivait dans une complète solitude, il est particulièrement intolérant à la frustration, a raconté l'avocate. Il a évolué dans un contexte familial difficile. » Après délibéré, le tribunal a condamné le jeune homme à deux ans de prison, dont un an de sursis. Une audience sur les intérêts civils aura lieu en mai prochain, les dégâts se chiffrant à plusieurs dizaines de milliers d'euros.





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Incendie Condamné Rodez Tribunal Arsenal Délits Vengeance Regrets

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Défaite lourde de l'AF Biars Bretenoux face au leader Rodez 2L'AF Biars Bretenoux s'incline 4 à 0 face à Rodez 2, le leader de la poule B de Régional 1.

Lire la suite »

Rodez inaugure une zone de rencontre neutre pour les parents séparésLa gendarmerie de Rodez a inauguré une zone de rencontre neutre pour les parents séparés, afin de favoriser des échanges apaisés lors des rendez-vous pour la garde alternée des enfants. En cas de besoin, un interphone connecté au centre d'appels permet d'alerter les forces de l'ordre.

Lire la suite »

Toulouse FC domine Rodez en derby régionalLe Toulouse FC a remporté un derby régional contre le Rodez AF en Ligue 2 féminine, avec un score final de 2-0.

Lire la suite »

Rodez. Agriculture : Anglars et Alexandre montent au créneauLa dissolution du gouvernement puis le vote de la motion de censure n’ont fait que retarder l’adoption du projet de loi de finances (PLF) dont une partie concerne le domaine agricole.

Lire la suite »

À Rodez, une agence matrimoniale fait de la résistance face aux applications de rencontresEn quête d’amour ? Les agences matrimoniales connaissent un nouveau souffle après la vague d’Internet.

Lire la suite »

Rodez. Chercheurs et étudiants dépoussièrent le Rouergue médiévalDes étudiants de Toulouse et des chercheurs se sont penchés sur les archives médiévales conservées à Rodez, aux archives départementales, transcrivant pour la première fois des documents originaux qui datent du XIIIe siècle.

Lire la suite »