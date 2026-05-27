Un jeune garçon de 8 ans décédé après une collision entre une voiture et un poids lourd

Un jeune garçon de 8 ans est décédé mercredi 27 mai à l'hôpital de Toulouse après avoir été grièvement blessé dans une collision entre une voiture et un poids lourd sur la route de l'Arçon à Auch.

Un jeune garçon de 8 ans est décédé mercredi 27 mai à l'hôpital de Toulouse après avoir été grièvement blessé dans une collision entre une voiture et un poids lourd sur la route de l'Arçon à Auch.

L'enfant avait été héliporté en urgence après l'accident qui s'est produit peu après 14 heures. Malgré la prise en charge rapide des secours et les soins prodigués par les équipes médicales, il n'a pas survécu. L'accident est intervenu dans un contexte déjà préoccupant sur les routes gersoises, marqué par plusieurs accidents graves ces derniers jours dans le département. Ce décès porte à cinq le nombre de tués sur les routes





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