Un jeune de 19 ans victime d'un malaise dans le gave de Pau

Un jeune de 19 ans a été victime d'un malaise dans le gave de Pau, ce mercredi 27 mai, à la suite d'une journée particulièrement agitée en raison de la fonte des neiges.

Un jeune de 19 ans a été victime d'un malaise dans le gave de Pau, ce mercredi 27 mai, à la suite d'une journée particulièrement agitée en raison de la fonte des neiges .

Ce n'est pas la première fois que le gave de Pau est le théâtre d'un accident mortel. En effet, lundi après-midi, un homme de 52 ans a été emporté par le courant alors qu'il se baignait près du parking de l'Arrouza, à Lourdes. Les recherches des plongeurs et des gendarmes ont été vaines, et l'homme n'a toujours pas été retrouvé. Les témoins ont aperçu l'homme pour la dernière fois au niveau du pont Saint-Michel, près du Sanctuaire.

La baignade dans le gave de Pau est interdite, mais cela n'est pas toujours signalé aux abords du cours d'eau. Les gendarmes de haute montagne sont intervenus après l'incident du jeune homme de 19 ans, qui a pu regagner les berges de Saint-Pé-de-Bigorre





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