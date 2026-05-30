Un jeune de 18 ans interpellé à Agen avec des stupéfiants et de l'argent liquide

Un jeune de 18 ans a été interpellé à Agen avec des stupéfiants et de l'argent liquide. Il a finalement reconnu les faits de revente. Le jeune homme est convoqué devant la justice dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, prévue le 7 décembre.

Un jeune de 18 ans a été interpellé à Agen avec des stupéfiants et de l'argent liquide. Il a finalement reconnu les faits de revente.

Dans la soirée du jeudi 28 mai, vers 19 h 40, un contrôle a été réalisé dans le secteur de Barleté à Agen. Les forces de l'ordre ont saisi un jeune de 18 ans en possession d'environ 10 grammes de résine de cannabis conditionnée, ainsi que d'une somme d'argent liquide. Lors de son audition, le mis en cause a d'abord reconnu la détention des produits stupéfiants, tout en niant toute activité de revente.

Mais selon les éléments de l'enquête, il a fini par admettre des actes de cession de cannabis. Le jeune homme est convoqué devant la justice dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, prévue le 7 décembre. Les investigations se poursuivent sur les circonstances exactes de l'affaire. La détention et la revente de stupéfiants restent strictement interdites par la loi.

Les contrôles de terrain visent à lutter contre ces trafics, régulièrement relevés dans certains secteurs urbains





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Agen Stupéfiants Revente Justice Contrôle

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Agen, une ville où l’insécurité plane : retour sur trois meurtres en un moisPossible féminicide, bagarre alcoolisée, rixe à l’arme blanche : Agen a été le théâtre de violences ayant entraîné la mort de trois personnes en ce mois de mai. Des situations rapprochées qui provoquent un fort...

Read more »

« Tous les concerts sont gratuits » : les Folies Off investiront les rues d’Agen ce week-endLe festival Off des Folies vocales occupera sept scènes dispersées dans les rues de la ville, où il proposera des concerts et animations gratuites tout au long du week-end

Read more »

Accident à Agen : percuté par une voiture, le conducteur d’une trottinette projeté dans une vitrineAlors que le feu était rouge sur sa voie, le conducteur de l’engin électrique a déboulé sur le côté gauche du véhicule, ce vendredi 29 mai, dans le quartier du Pin, en début d’après-midi

Read more »

Agen : la rue Garonne joue la carte vintage et chic avec l’ouverture de La BrocanteLa boutique d’Isabelle Mathe-Queylat est ouverte depuis ce vendredi 29 mai. Elle y propose du mobilier neuf ou rénové, des arts de la table et de la décoration

Read more »