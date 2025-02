Un jeune conducteur condamné pour refus d'obtempérer et mise en danger

Un jeune homme de 19 ans a été condamné pour un refus d'obtempérer et une mise en danger de la vie d'autrui après avoir fui une intervention des gendarmes à vive allure.

Un jeune conducteur de 19 ans, résidant à Burg chez son père, comparaissait hier devant le tribunal de Tarbes pour des faits de refus d'obtempérer et de mise en danger de la vie d'autrui. Le 6 février, il circulait à une vitesse excessive non loin de Lannemezan lorsque les gendarmes l'ont croisé. Lorsqu'ils lui ont signalé de s'arrêter sur le bas-côté, le jeune automobiliste a choisi de les éviter.

Pied au plancher, il s'est dirigé vers le centre-ville de Lannemezan, doublant des camions poids lourds en méprisant les lignes blanches. Pire encore, il aurait failli renverser un piéton se trouvant sur un trottoir. « Vous vous rendez compte des risques inconsidérés que vous avez pris ? » a questionné la juge. « Je sais, mais dire que j'ai failli renverser un piéton, c'est faux. J'avais une bonne visibilité », a rétorqué le jeune homme. Une attitude mal accueillie par les magistrats qui lui ont rappelé qu'il n'en était pas à son premier refus d'obtempérer. Il y a quelques mois déjà, le jeune conducteur avait fui un contrôle routier. Le procureur, soucieux de mettre un terme à ses agissements, a requis 1 an de prison ferme. « Il est conscient d'avoir fait quelque chose de grave », a défendu son avocate, Me Aude Sanvicente. Le jeune conducteur a finalement été condamné à 9 mois de prison avec sursis. Son permis de conduire a été annulé et il ne pourra pas le repasser pendant 6 mois.





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

REFUS D'obtempérer MISE EN DANGER TRIAL Condamnation PERMIS DE CONDUIRE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Refus d'obtempérer : un jeune homme arrêté après une poursuite devant une égliseEn Sarthe, un homme de 24 ans, sans permis et ayant déjà été condamné pour délit routier, a pris la fuite devant les gendarmes après une dispute. Il a endommagé les marches d'une église et tenté de renverser un gendarme avant d'être finalement arrêté sur son lieu de travail. Le tribunal l'a condamné à 10 mois de prison ferme.

Lire la suite »

Un jeune automobiliste suspendu de conduite pour six mois après refus d'obtempérerSamedi 25 janvier, à Saint-Sever, un jeune automobiliste a refusé de se soumettre aux injonctions des gendarmes lors de contrôles d'alcoolémie. Après une poursuite et une arrestation, le conducteur de 18 ans a reconnu les faits et son permis a été suspendu pour six mois par la préfecture des Landes.

Lire la suite »

Le jeûne nocturne : Le secret pour perdre du poids après les fêtesL'article explore le jeûne nocturne comme une méthode efficace et saine pour perdre du poids après les excès des fêtes de fin d'année. Il compare le jeûne nocturne avec le jeûne intermittent et souligne les avantages du jeûne nocturne pour la régénération cellulaire et la croissance pendant le sommeil. Des conseils pratiques sont également donnés pour réussir le jeûne nocturne, comme dîner tôt, préparer les repas en avance et éviter les boissons sucrées.

Lire la suite »

Seine-Saint-Denis : Un jeune homme poignardé à mort au milieu d’une départementaleL’individu soupçonné de lui avoir porté des coups de couteau a été interpellé à Livry-Gargan lundi soir

Lire la suite »

Accouchement cauchemardesque : après quatre ans de souffrance, une jeune maman présentant de graves séquellesVictime de graves complications lors de son accouchement en 2021 à la clinique Occitanie, Fiona Potocnik souffre de lourdes séquelles psychologiques. Elle va saisir la commission de conciliation et d’indemnisation charger d’évaluer les erreurs médicales.

Lire la suite »

Procès du jeune homme accusé d'avoir attaqué Salman RushdieLe procès du jeune homme accusé d'avoir failli tuer l'écrivain Salman Rushdie par une attaque au couteau s'ouvre mardi au nord de New York. L'agression, qui avait coûté la vue à un œil à l'auteur, a suscité une grande émotion dans le monde.

Lire la suite »