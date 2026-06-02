Un jeu vidéo d'entraînement cérébral réduit le risque de démence de 25 % selon une étude américaine

Une étude clinique de 20 ans montre que le jeu Double Decision diminue significativement les diagnostics de démence chez les seniors.

La démence , notamment la maladie d'Alzheimer, est une préoccupation majeure de santé publique avec le vieillissement de la population. Alors que des millions de personnes sont touchées dans le monde, les stratégies de prévention sont devenues cruciales.

Une étude clinique américaine, l'essai ACTIVE, a suivi pendant 20 ans près de 2800 seniors âgés de 65 ans et plus. Ses résultats, publiés dans la revue Alzheimer's & Dementia, suggèrent qu'un jeu vidéo d'entraînement cérébral, Double Decision, peut réduire le risque de démence d'environ 25 %. Ce jeu, développé par Posit Science et disponible dans l'application BrainHQ, se concentre sur la vitesse de traitement visuel et l'attention périphérique.

<< C'est un résultat remarquable >>, commente Marilyn Albert, professeure à Johns Hopkins.<< Cela a renforcé ma conviction quant à l'efficacité de ces formations >>. L'étude randomisée a comparé trois types d'entraînement : mémoire, raisonnement et vitesse de traitement, à un groupe témoin sans intervention. Les participants ont bénéficié de dix sessions initiales de 60 à 75 minutes, puis de séances de rappel après 11 et 35 mois.

Sur les deux décennies de suivi, les diagnostics de démence ont été identifiés via les bases de données Medicare. Seul le groupe ayant suivi l'entraînement de vitesse, avec au moins une séance de rappel, a montré une réduction significative du risque : un hazard ratio de 0,75 par rapport aux témoins.

En revanche, les groupes mémoire et raisonnement n'ont pas atteint de différence statistiquement significative.<< Beaucoup étaient sceptiques quant à l'utilité des jeux cérébraux, mais nos résultats montrent qu'ils peuvent avoir un impact réel >>, ajoute Albert.<< L'ampleur de l'effet est surprenante et encourageante >>. Ces conclusions ouvrent la voie à de nouvelles approches préventives non médicamenteuses.

Double Decision fonctionne comme suit : une voiture apparaît brièvement au centre de l'écran, tandis qu'un panneau de signalisation s'affiche en périphérie, parmi une foule de distracteurs. Le joueur doit se souvenir de la voiture et de l'emplacement du panneau. La difficulté s'adapte en temps réel : les présentations s'accélèrent, les voitures se ressemblent, les arrière-plans deviennent plus complexes, et le panneau s'éloigne du centre.

Cet entraînement cible le champ visuel utile, c'est-à-dire la capacité à traiter rapidement l'information visuelle dans toute la scène. Joyce Grego, une retraitée qui utilise l'application depuis plusieurs années, témoigne :<< Je suis beaucoup plus consciente de mon environnement. Je remarque davantage de détails et je me sens plus alerte. J'attribue cela surtout à Double Decision >>.

L'application BrainHQ propose un essai gratuit, mais l'accès complet nécessite un abonnement mensuel de 8 à 14 dollars (environ 7,50 à 13 euros). Malgré ces résultats prometteurs, des chercheurs appellent à la prudence. Walter Boot, professeur de psychologie à Weill Cornell Medicine, souligne dans The New Scientist que l'étude a testé de nombreux critères, augmentant le risque de trouver un résultat significatif par hasard.

<< Cela ne signifie pas que l'effet est faux, mais il faut interpréter ces données avec précaution >>, explique-t-il. Par ailleurs, les experts en neurologie rappellent qu'aucune intervention unique ne suffit à prévenir la démence. Les recommandations actuelles incluent une activité physique régulière, une alimentation de type méditerranéen, la stimulation cognitive par des activités variées, le maintien de liens sociaux, et l'évitement des facteurs de risque vasculaires comme l'hypertension ou le diabète.

En combinant ces différentes stratégies, il est possible de renforcer la résilience cérébrale tout au long de la vie. L'étude ACTIVE apporte une pièce supplémentaire au puzzle de la prévention, mais elle ne remplace pas une approche globale. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats et comprendre les mécanismes sous-jacents. Les scientifiques souhaitent également déterminer la dose optimale d'entraînement et si les bénéfices se maintiennent à long terme.

D'autres études sont en cours pour explorer l'effet de combinaisons d'interventions. En attendant, l'essai ACTIVE offre une lueur d'espoir pour ceux qui cherchent à réduire leur risque de démence par des moyens accessibles et non invasifs





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