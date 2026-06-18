Un interface cerveau-ordinateur permet à un patient atteint de la maladie de Charcot de parler à nouveau avec une vitesse proche de la normale

Un essai clinique novateur a permis à un patient paralysé de communiquer à une vitesse de 56 mots par minute grâce à une interface cerveau-ordinateur qui décrypte l'activité cérébrale liée à l'intention de parole, offrant une nouvelle forme d'autonomie et un espoir pour les maladies neurodégénératives.

Avec une vitesse de communication multipliée par près de dix et une voix synthétique recréée à partir de ses enregistrements d'avant la maladie, Casey Harrell incarne l'une des démonstrations les plus abouties à ce jour du potentiel des interfaces cerveau-ordinateur dans la maladie de Charcot (ou sclérose latérale amyotrophique ).

Derrière la prouesse scientifique, c'est surtout une histoire profondément humaine qui se dessine. La maladie de Charcot bouleverse progressivement les gestes les plus simples. Chez Casey Harrell, elle a entraîné une tétraparésie, une faiblesse musculaire des quatre membres, ainsi qu'une dysarthrie sévère, un trouble de la parole qui rend l'élocution difficile à comprendre. Avant de participer à l'essai clinique BrainGate2, conduit par l'UC Davis Neuroprosthetics Lab, l'université Brown et Mass General Brigham, communiquer relevait d'un exercice long et éprouvant.

Il devait s'appuyer sur des interprètes ou utiliser une souris contrôlée par les mouvements de sa tête. Dans le meilleur des cas, il parvenait à produire entre six et huit mots par minute. Cette lenteur ne représente pas seulement une contrainte pratique. Elle transforme profondément les relations humaines, limite la spontanéité des échanges et peut accentuer le sentiment d'isolement que connaissent de nombreuses personnes atteintes de maladies neurodégénératives.

Pour les chercheurs, l'enjeu était donc clair : rendre à ces patients une communication plus naturelle, plus fluide et surtout plus autonome. Le neurochirurgien David Brandman estime que les résultats obtenus marquent un tournant important. Pendant des années, les interfaces cerveau-ordinateur sont restées des dispositifs de preuve de concept confinés à des laboratoires de recherche très contrôlés. Ce travail montre que nous avons peut-être franchi un seuil, en permettant à une personne paralysée de s'exprimer librement.

Cette ambition a conduit les équipes scientifiques à développer un système capable non seulement de décoder l'intention de parole, mais aussi de fonctionner dans la vie réelle, loin du cadre très encadré des laboratoires. Dans son cerveau, des électrodes traduisent l'intention de parler.

Pour rendre cette communication possible, les chirurgiens ont implanté quatre réseaux de microélectrodes, soit 256 électrodes au total, dans le gyrus précentral gauche de Casey Harrell, une région du cortex moteur impliquée dans la préparation des mouvements de la parole. Le principe repose sur une idée aussi complexe que fascinante. Lorsque Casey tente de prononcer silencieusement des mots, même sans pouvoir les articuler, ses neurones produisent une activité électrique spécifique.

Cette activité est enregistrée par les électrodes puis analysée par des algorithmes d'intelligence artificielle. Plutôt que de rechercher directement des mots entiers, le système décode des sons élémentaires du langage. Ces informations sont ensuite transformées en texte affiché sur un écran. Une fois la phrase générée, Casey peut la relire, la corriger si nécessaire, l'envoyer sous forme de message ou la faire prononcer par une synthèse vocale.

Cette dernière a été entraînée à partir de sa propre voix enregistrée avant l'évolution de la maladie, permettant ainsi de préserver une part de son identité vocale. Pour le patient, cette différence est considérable. C'est une vie plus dynamique, plus riche en action, avec mes amis, ma famille et mes collègues, et cela me permet de communiquer plus naturellement qu'avec n'importe quelle autre technologie que j'ai pu expérimenter, a déclaré Casey Harrell via le système d'interface cerveau-ordinateur.

Au-delà de la performance technique, cette déclaration illustre ce que représente réellement la parole : un lien social, une présence auprès des autres et une manière d'exister pleinement dans les interactions du quotidien. Une avancée spectaculaire, mais encore aux premiers pas de son histoire. L'un des aspects les plus remarquables de cette étude réside dans son utilisation prolongée à domicile. Pendant près de deux ans, Casey Harrell a utilisé le système plus de 3 800 heures, quasiment chaque jour.

Les résultats sont impressionnants. Sa vitesse moyenne de communication a atteint 56 mots par minute, contre seulement six à huit auparavant. Lorsqu'il évaluait lui-même les phrases produites par le système, 92 pour cent étaient jugées exactes ou principalement correctes. Lors des évaluations formelles réalisées par les chercheurs, la précision dépassait même 99 pour cent sur les mots, avec un vocabulaire de 125 000 termes.

Cette étude ouvre des perspectives encourageantes pour des milliers de patients atteints de maladies neurodégénératives, bien que des défis importants restent à relever, notamment en termes de miniaturisation, de fiabilité à long terme et d'accessibilité





doctissimo / 🏆 78. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Interface Cerveau-Ordinateur Maladie De Charcot Sclérose Latérale Amyotrophique Paralysie Neuroprothèse Intelligence Artificielle Synthèse Vocale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tous en piste : 634 personnes courent pour aider la recherche contre la maladie de CharcotLa première édition de Tous en piste au profit des patients atteints de la maladie de Charcot a réuni 634 personnes au stade Chante-Cigale ce dimanche 14 juin. Les collectes de fonds sont organisées pour financer la recherche, soutenir les familles et porter la voix des patients.

Read more »

Disiz investit le Studio 104 de la Maison de la Radio pour un concert exceptionnelVingt ans de carrière, quatorze albums et une liberté intacte, disiz présente son nouvel album 'on s'en rappellera pas' lors d'un concert exceptionnel au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, présenté par Mehdi Maïzi sur France Inter. Cet album, sorti en novembre 2025, est décrit comme l'un des plus audacieux de sa discographie, avec des collaborations traversant les genres et les générations.

Read more »

Avec le cinéma, 'je peux raconter mon obsession pour ce qui existe dans notre univers', confie Steven SpielbergÀ quelques jours de la sortie du nouveau Spielberg, 'Disclosure Day', France Inter reçoit le réalisateur américain et l'un des acteurs principaux du film, Josh O'Connor. Avec ce nouveau film, Steven Spielberg renoue avec un thème qui lui est cher : les extraterrestres.

Read more »

Yoa sort 'Moi', un nouveau titre entre auto-célébration et autodérisionLa chanteuse Yoa est devenue une habituée de la Playlist de France Inter, son nouveau titre, « Moi » : pop et auto-centré.

Read more »