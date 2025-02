Un Incendio Dévastateur dans une Usine de Costumes à Rio de Janeiro, Menacent le Carnaval

Un incendie dévastateur dans une usine de costumes à Rio de Janeiro a fait 21 blessés, dont 12 dans un état grave, quelques semaines avant le début du célèbre carnaval. Les pompiers ont dû intervenir avec des échelles pour atteindre les travailleurs coincés dans les fenêtres. Les autorités ont dénoncé les conditions de travail précaires et sans sécurité dans l'usine, qui regroupait beaucoup de matériaux inflammables. L'incendie a un impact direct sur les préparatifs du carnaval, un événement majeur de la culture populaire brésilienne.

Une usine de costumes, un lieu essentiel pour le carnaval de Rio de Janeiro, a été ravagée par un incendie mercredi 21. L'incendie a fait 21 blessés, dont 12 se trouvant dans un état grave. Les pompiers ont dû intervenir avec des échelles pour atteindre les travailleurs coincés dans les fenêtres et effectuant des appels à l'aide. Des images de médias locaux montrent la violence de l'incendie.

La secrétaire d'Etat à la santé de l'Etat de Rio de Janeiro, Claudia Mello, a déclaré qu'au moins huit patients étaient intubés et sous respiration artificielle. Le colonel Luciano Pacheco Sarmento, du corps des pompiers de l'Etat de Rio de Janeiro, a dénoncé les conditions de travail « précaires » et « sans conditions de sécurité » dans l'usine. Il a précisé que l'établissement regroupait beaucoup de « matériels hautement inflammables, comme du plastique et du papier », et qu'il n'était pas conforme aux réglementations en matière de sécurité. Le colonel a également ajouté qu'il avait été signalé d'autres incendies dans cet établissement auparavant. Une survivante a raconté à la presse locale qu'elle travaillait dans la fabrique depuis lundi et dormait sur place. Elle a expliqué que le feu « venait de l'étage du dessous » et qu'il était impossible de descendre. Le carnaval de Rio, l'un des joyaux de la culture populaire brésilienne, attire des touristes du monde entier pour admirer les défilés des écoles de samba dans le Sambodrome. Le carnaval commence cette année le 28 février et se termine le 8 mars. Les préparatifs durent presque toute une année et les dernières semaines sont souvent très tendues pour respecter les délais, en particulier pour la fabrication des costumes et la mise au point des chars, qui peuvent mesurer plusieurs mètres de haut. La Liga RJ, une association d'écoles de samba qui organise les défilés, a exprimé sa « profonde inquiétude » pour les blessés et a déclaré que Maximus, l'usine où a eu lieu l'incendie, était « un lieu essentiel pour le carnaval » local. L'association a ajouté que l'incident a un impact direct sur les préparatifs du carnaval et sur toute la chaîne de production liée à son organisation.





