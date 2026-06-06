Un incendie détruit le restaurant d'Auléry à Lauzerte

Un incendie violent a détruit la salle principale du restaurant d'Auléry à Lauzerte, l'un des plus beaux villages de France. Les propriétaires du restaurant lancent une cagnotte solidaire pour aider à reconstruire leur établissement.

Les dégâts sont très importants. Cet incendie tombe au plus mal, avant la saison estivale. Le restaurant d' Auléry , à Lauzerte , c'est une institution. Une bonne table, une cuisine française généreuse, un accueil chaleureux… et plus de deux cents clients qui ont laissé un avis pour dire à quel point ils s'y sentaient bien.

Bref, un de ces endroits qui font vivre le village. Le Tarn-et-Garonnais expatrié à Bordeaux espère que beaucoup de personnes, notamment celles qui travaillent dans le secteur et ont l'habitude d'y déjeuner à midi ou celles et ceux qui apprécient les pizzas, à déguster sur place ou à emporter, répondront à cet appel. Si quelqu'un peut donner selon ses moyens ou partager le lien de la cagnotte avec ses contacts, ce sera déjà beaucoup





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