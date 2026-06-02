Un hôpital dévasté du sud du Liban continue de fonctionner malgré une frappe israélienne meurtrière

Malgré une frappe aérienne israélienne qui a fait quatre morts et 127 blessés, dont 39 soignants, l'hôpital Jabal Amel à Tyr poursuit ses activités. Le personnel, déterminé, a accueilli une naissance symbolique et travaille sans relâche pour réparer les dégâts, dans un contexte de guerre où les infrastructures sanitaires sont régulièrement prises pour cible.

Une frappe aérienne israélienne aTouché les environs de l' hôpital Jabal Amel à Tyr , dans le sud du Liban , le 1er juin 2026. L'attaque a causé la mort de quatre personnes et blessé 127 autres, dont 39 membres du personnel médical : quatre médecins, 27 infirmiers et huit employés.

Les dégâts matériels sont considérables : des bâtiments proches de l'hôpital ont été détruits, le toit du parking s'est effondré sur des véhicules, et la facade de l'établissement a été soufflée. À l'intérieur, les chambres et les couloirs sont jonchés de débris, d'éclats de verre et de câbles électriques pendants. Malgré ce chaos, le personnel soignant a poursuivi ses activités. Le docteur Nasser Masri a notamment accueilli la naissance d'un bébé dans ses bras, unsymbolique de résistance et d'espoir.

L'équipe médicale s'est mobilisée pour nettoyer les couloirs, récupérer les médicaments intacts et réorganiser les services. Le chef de la maintenance, Mohammad Derbage, a affirmé que la décision avait été prise de rouvrir l'hôpital immédiatement, avec des travaux jour et nuit pour le remettre en état. L'unité de soins intensifs, gravement endommagée, a dû être évacuée.

Selon le représentant de l'OMS au Liban, Abdinasir Abubakar, deux des trois hôpitaux de Tyr - Jabal Amel et Hiram - sont endommagés mais fonctionnels, tandis que le troisième est submergé par un afflux de patients. L'hôpital Hiram avait déjà été touché dimanche, blessant 13 de ses employés. L'hôpital libano-italien, quant à lui, avait subi deux frappes début avril. Cette attaque s'inscrit dans le cadre de la guerre entre Israël et le Hezbollah qui a débuté le 2 mars.

Le ministère de la Santé libanais recense 17 hôpitaux endommagés, trois fermés, et 128 secouristes et personnels de santé tués. Les autorités sanitaires soulignent que les frappes israéliennes ciblent délibérément les infrastructures médicales pour les mettre hors service, comme l'a affirmé Mohammad Derbage. Malgré des ordres d'évacuation israéliens, des milliers de civils, y compris des déplacés, restent dans la ville, augmentant la charge de travail des hôpitaux. Le personnel, traumatisé mais déterminé, insiste sur son devoir de soigner.

Une jeune médecin a raconté leur peur lorsque les pierres sont tombées dans le bureau après l'explosion. Cette situation illustre la vulnérabilité croissante du système de santé au Liban, déjà fragilisé par la crise économique, et les défis humanitaires majeurs posés par le conflit en cours





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