Un homme sans papiers remporte un jackpot de 500 000 euros et obtient un titre de séjour grâce à son gain

Imagbe Ehizomwengie, un Nigérian de 36 ans sans papiers, a remporté un jackpot de 500 000 euros à un jeu de grattage. Cependant, il a rencontré des difficultés pour récupérer son argent en raison de son statut administratif. Il a finalement réussi à récupérer la moitié de son gain en le confiant à un ami, ce qui lui a permis d'acheter un magasin de produits africains et d'obtenir un titre de séjour.

Un homme sans papiers a remporté un jackpot de 500 000 euros à un jeu de grattage , mais a rencontré des difficultés pour récupérer son argent en raison de son statut administratif.

Imagbe Ehizomwengie, un Nigérian de 36 ans, a acheté un ticket gagnant de 5 euros en vendant des mouchoirs et en mendiant devant un supermarché à Turin. Il a finalement réussi à récupérer la moitié de son gain en le confiant à un ami, ce qui lui a permis d'acheter un magasin de produits africains à Falconara. Cette situation lui a également permis d'obtenir un titre de séjour.

'Recevoir ce permis représente plus pour moi que d'avoir gagné à la loterie', a-t-il déclaré au quotidien britannique





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