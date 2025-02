Un homme mis en examen après avoir blessé trois policiers à Paris

Un homme a été mis en examen samedi après avoir légèrement blessé trois policiers à Paris le mardi 4 février. L'individu, qui était déjà connu des services de police, aurait tenté de s'emparer de l'arme d'un policier devant la Préfecture de police de Paris. Il aurait également proféré des cris «Allah Akbar» lors de son interpellation et aurait déclaré aux enquêteurs ressentir une «envie déterminée de mourir».

Un homme interpellé mardi 4 février à Paris après avoir légèrement blessé trois policiers, juste devant la très sécurisée préfecture de police de Paris (PP), a été mis en examen, selon une source proche du dossier citée par l’AFP. Le suspect est notamment poursuivi pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et a été placé samedi en détention provisoire, a confirmé le parquet de Paris .

Mardi, il s'en était pris à trois agents de la Brigade des réseaux franciliens, essayant de dérober l’arme de l’un d’entre eux, devant le centre névralgique de la police parisienne sur l’île de la Cité. «Une envie déterminée de mourir» Placé d’abord en garde à vue, il avait ensuite été conduit à l’infirmerie psychiatrique mercredi. Sa garde à vue a repris jeudi, puis il a été présenté samedi à un juge d’instruction qui l’a interrogé et mis en examen. Devant les enquêteurs, «il a avancé une envie déterminée de mourir, mais l’impossibilité religieuse de recourir au suicide», a précisé le ministère public. Selon une autre source proche du dossier, cet homme faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En 2023, l’homme avait déjà été arrêté pour avoir tenté de prendre l’arme d’un agent de la Sûreté ferroviaire, puis quelques mois plus tard pour avoir tenté de s’emparer de celle d’un policier lors d’un contrôle. Il avait été déclaré irresponsable pénalement pour ces deux affaires et hospitalisé d’office pour l’une d’elles. Mardi, les faits se sont déroulés peu avant 13 heures, rue de la Cité, devant l’entrée de la PP, côté Notre-Dame de Paris. Les trois agents de la Brigade des réseaux ferrés franciliens étaient «en mission» devant la PP quand ils ont été attaqués «par un individu qui s’est précipité sur (l’un d’entre eux) pour essayer de lui prendre son arme», avait expliqué le préfet de police Laurent Nuñez. Il avait affirmé que l’agresseur avait «crié plusieurs fois “Allah Akbar”» selon les policiers visés. Mercredi matin, le parquet, qui se fondait sur les auditions réalisées, a précisé que ses cris avaient été proférés «lors de son trajet vers le commissariat, après son interpellation». Devant les enquêteurs, le suspect a «réfuté avoir tenu les propos rapportés», mais a affirmé qu’«il n’y avait pas d’autre dieu que dieu», a relaté lundi le parquet. Contactée par l’AFP, son avocate, Maître Noémie Gorin, n’a pas souhaité s’exprimer





Attaque Policiers Paris Préfecture De Police Interpellation Tentative De Meurtre Garde À Vue Allah Akbar

