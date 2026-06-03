Un homme filmé sous la jupe d'une cliente dans un magasin de Seine-et-Marne

Un homme de 58 ans a été interpellé dans un magasin de Pontault-Combault (Seine-et-Marne) après avoir filmé sous la jupe d'une cliente de 24 ans. Il a expliqué qu'il voulait 'voir des jambes'.

Un homme de 58 ans a été interpellé dans un magasin de Pontault-Combault (Seine-et-Marne) après avoir filmé sous la jupe d'une cliente de 24 ans.

Il a expliqué qu'il voulait 'voir des jambes'. Cette affaire intervient quelques jours après un incident similaire survenu dans un supermarché de Montévrain. Un homme de 48 ans avait alors été accusé d'avoir filmé sous la jupe d'une cliente. La police a saisi les téléphones portables du suspect et a découvert plusieurs vidéos à caractère explicite.

L'homme a été placé en garde à vue pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Une perquisition a été menée à son domicile et la victime a déposé plainte





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Pontault-Combault Seine-Et-Marne Filmé Sous La Jupe Atteinte À L'intimité Garde À Vue

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