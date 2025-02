Un homme en état d'ébriété agresse un véhicule de police à Besançon

Un trentenaire, en état d'ébriété avancé, s'est rendu au commissariat de Besançon pour déposer une plainte mais a été renvoyé. Agacé, il a attaqué un véhicule, arrachant le rétroviseur. Le véhicule appartenait au chef de la police aux frontières du département. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue.

Ce vendredi 7 février, un homme d'une trentaine d'années s'est rendu au commissariat de Besançon pour déposer une plainte. Cependant, les forces de l'ordre ont constaté qu'il était en état d'ébriété avancé et n'étaient donc pas en mesure de l'entendre. Visiblement agacé par cette situation, l'individu a réagi de manière inattendue en s'attaquant à un véhicule stationné devant les locaux de la police. Il a arraché le miroir du rétroviseur d'une voiture garée à proximité.

Malheureusement pour lui, ce véhicule appartenait au chef de la police aux frontières du département. Les images de vidéosurveillance ont capturé l'homme frappant à coups de poing sur le rétroviseur du véhicule. L'auteur du méfait a été rapidement identifié, d'autant plus qu'il s'agissait du même individu renvoyé du commissariat quelques instants plus tôt et qu'il était déjà connu des services de police. Les forces de l'ordre ont procédé à son interpellation en fin d'après-midi, vers 16h05, dans une rue voisine. L'homme était toujours en possession du miroir volé.Placé en garde à vue après son dégrisement, il a expliqué aux enquêteurs avoir agi par colère - il était « fâché d'être éconduit » - et par nécessité : il voulait « un miroir pour se regarder dedans ». Il a ajouté que, « la prochaine fois, il utiliserait une masse ». Malgré ses déclarations, les autorités ont décidé de ne pas engager de poursuites, le préjudice étant jugé minime. L'homme a été remis en liberté après son audition





ladepechedumidi

Agression Police Ebriété Besançon Justice

