Un homme de 52 ans emporté par le courant du gave de Pau à Lourdes, toujours porté disparu

Un homme de cinquante‑deux ans a été entraîné par les forts courants du gave de Pau lors d'un barbecue familial. Malgré l'intervention rapide des secours et des forces de l'ordre, la victime demeure introuvable après plusieurs heures de recherche intensives.

L'incident tragique qui s'est déroulé ce lundi 25 mai sur le gave de Pau, à Lourdes , continue de préoccuper les autorités et les habitants. Vers 14 heures, un homme de cinquante‑deux ans profitait d'un barbecue familial au bord du fleuve lorsqu'un courant soudain, d'une intensité exceptionnelle, l'a entraîné dans les eaux tumultueuses.

Malgré l'intervention immédiate de plusieurs témoins qui ont tenté de le ramener sur la berge, le fleuve, connu pour ses rapides puissants, l'a emporté à plusieurs kilomètres en aval, le transportant jusqu'à la zone de la centrale hydroélectrique de Vizens, à proximité du sanctuaire et du pont Saint‑Michel. Les secours aquatiques du SDIS 65, épaulés par les policiers et les gendarmes, ont rapidement constitué un dispositif de recherche, mais, à l'issue de la première journée, l'homme demeure introuvable.

Les opérations de recherche se sont intensifiées dans l'après‑midi, les équipes de secours se déplaçant le long du cours d'eau, scrutant chaque recoin de la zone la plus critique, notamment la centrale hydroélectrique de Vizens où les courants sont réputés particulièrement traîtres. Les pompiers spécialistes du sauvetage aquatique, équipés de plongeurs et de drones, ont relevé des traces d'écoulement mais aucune preuve tangible de la localisation de la victime.

Le parquet, en charge de la procédure, a confirmé mardi 26 mai que le disparu reste introuvable, laissant la famille dans l'angoisse et la communauté sous le choc. Les autorités appellent à la prudence et rappellent que le gave de Pau a déjà été le théâtre de plusieurs drames similaires au cours des dernières années. L'histoire se répète malheureusement sur ce fleuve dangereux.

En 2022, un jeune homme de vingt‑trois ans avait perdu la vie après avoir été emporté par les flots, et il avait fallu près de trois semaines pour mettre fin aux recherches. En 2019, un quadragénaire de soixante‑deux ans avait été découvert sans vie près de la même centrale hydroélectrique, tandis qu'en 2016, un touriste avait péri à proximité du rond‑point de Tilhos, retrouvé noyé dix minutes après son immersion.

Ces faits renforcent la réputation du gave de Pau comme un cours d'eau aux courants imprévisibles et parfois mortels. Les autorités locales envisagent d'intensifier les mesures de prévention, notamment par l'installation de panneaux d'avertissement plus visibles et la mise en place de zones de baignade surveillées, afin d'éviter que de nouveaux drames ne se reproduisent. En attendant, la recherche de l'homme de cinquante‑deux ans se poursuit, les équipes restant mobilisées jusqu'à ce qu'une lueur d'espoir apparaisse dans cette sombre affaire





ladepeche31 / 🏆 17. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gave De Pau Recherche Sauvetage Courants Dangereux Lourdes Incidents Fluviaux

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

William Howard signe son record de la saison malgré la relégation de GrenadeAuteur de 21 points contre Tenerife, William Howard a signé son record offensif de la saison en Liga Endesa. Insuffisant toutefois pour éviter la relégation de Grenade.

Read more »

Canicule : cinq réflexes essentiels pour trouver le sommeil et bien dormir malgré les fortes chaleursLes périodes de fortes chaleurs affectent autant la qualité du sommeil que l’endormissement. Voici quelques conseils pour arriver à dormir malgré tout

Read more »

Défense : la France prête à choisir les lance-roquettes américains malgré deux offres nationales ?C’est une décision attendue de longue date par les armées françaises : le futur système de frappe longue portée terrestre. Mais alors que deux consortiums nationaux sont en lice, l’option d’un achat américain n’est toujours pas écartée par le ministère des Armées.

Read more »

Sergio Scariolo fier malgré la défaite du Real Madrid : 'On reviendra'Scariolo réagit après la défaite de Real Madrid en finale de l'EuroLeague face à Olympiacos. Le coach italien salue la performance de son équipe, diminuée par les blessures, et promet un retour au sommet de la compétition européenne.

Read more »