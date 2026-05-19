Un homme de 46 ans condamné à 11 ans de prison pour avoir dépouillé une octogénaire de 830 000 euros

Un homme de 46 ans, déjà connu pour des escroqueries, a été condamné ce mardi à 11 ans de prison pour avoir dépouillé une octogénaire de 830 000 euros dans les Pyrénées-Atlantiques. Entre 2019 et 2023, il a profité de sa faiblesse et de son grand âge pour gagner sa confiance et gérer son patrimoine en plusieurs zones.

Un homme de 46 ans, déjà connu pour des escroqueries, a été condamné ce mardi à 11 ans de prison pour avoir dépouillé une octogénaire de 830 000 euros dans les Pyrénées-Atlantiques.

Entre 2019 et 2023, il a profité de sa faiblesse et de son grand âge pour gagner sa confiance et gérer son patrimoine en plusieurs zones. Son avocat a plaidé pour la relaxe sur les faits de séquestration et enlèvement de son client, mais l'accusé a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation retenus par la cour criminelle





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Décharge D'argent Enlèvement Séquestration Abus De Faiblesse Abus De Confiance

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