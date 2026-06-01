Un homme de 41 ans est en garde à vue après la disparition d'une collégienne de 11 ans à Fleurance (Gers), une commune rurale sous le choc. Des centaines d'habitants se sont mobilisés lors d'une battue pour retrouver l'enfant tandis que des affichettes à son effigie ont été disséminés dans le bourg.

Un homme de 41 ans est en garde à vue après la disparition d'une collégienne de 11 ans à Fleurance ( Gers ), une commune rurale sous le choc.

Des centaines d'habitants se sont mobilisés lors d'une battue pour retrouver l'enfant tandis que des affichettes à son effigie ont été disséminés dans le bourg. Un homme de 41 ans a été placé en garde à vue. Lyhanna, une collégienne de 11 ans, est portée disparue à Fleurance, une petite commune rurale du Gers. Des centaines d'habitants se sont mobilisés lors d'une battue pour retrouver l'enfant tandis que des affichettes à son effigie ont été disséminés dans le bourg.

Dans l'après-midi, elles vont être orientées vers des bois au sud de Fleurance. Un homme de 41 ans a été placé en garde à vue. Selon la procureure d'Auch Clémence Meyer, qui s'est exprimée lors d'une conférence de presse dimanche, il s'agit d'un homme de 41 ans, arrêté samedi. Cette garde à vue a été prolongée jusqu'à lundi.

Le colonel de Laforcade a précisé que la logique est de continuer à engager toujours plus de moyens et à utiliser des drones et des hélicoptères pour retrouver l'enfant. Lyhanna a été vue pour la dernière fois vendredi vers 15 heures près de son collège à Fleurance, un bourg de 6.000 habitants situé à 80km à l'ouest de Toulouse.

La jeune fille se trouvait à l'intérieur du véhicule d'un homme, principal suspect dans cette affaire, qui a été rapidement placé en garde à vue. Le père de la jeune collégienne a indiqué que sa fille était amie avec la fille du suspect, et que les deux familles se connaissent. Depuis sa disparition, un appel à témoin a été diffusé.

Sur le terrain, les enquêteurs ratissent les environs de Fleurance, une rivière et des lacs ont été sondés par des plongeurs, des chiens, des drones et des hélicoptères ont également été mobilisés par la gendarmerie, qui décrit un engagement maximal. Un périmètre de sécurité a également été mis en place autour de la base de loisirs où Lyhanna aurait été déposée par le suspect, près de la rivière Gers. Une battue a également été organisée dimanche par les gendarmes.

Des centaines d'habitants ont participé. Elle a permis de prélever un certain nombre d'objets, d'indices qui sont actuellement analysés par les techniciens en investigation criminelle, a précisé le colonel Philippe de Laforcade, commandant du groupement de gendarmerie du Gers, indiquant élargir et diversifier le périmètre de recherche. Les recherches vont, dès ce lundi après-midi, s'orienter vers des bois au sud du bourg.

La recherche citoyenne, c'est un outil extrêmement intéressant, ça permet de couvrir des compartiments de terrain très larges, de façon méticuleuse, rigoureuse, a souligné le colonel, qui n'excluait pas d'en organiser une nouvelle. Il a néanmoins appelé les citoyens à ne pas organiser eux-mêmes des recherches autonomes qui ne seraient pas cadrées par la gendarmerie





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