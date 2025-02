Un homme condamné pour avoir frappé un pompier après un accident

Un homme de 26 ans a été condamné à un an de prison ferme pour avoir frappé un pompier qui lui avait prodigué les premiers secours après un accident de la route à Layrac (Lot-et-Garonne) en novembre 2024.

Mercredi 12 février, un homme de 26 ans comparaissait devant le tribunal judiciaire d'Agen pour avoir frappé un pompier qui lui avait porté secours suite à un accident de la route à Layrac (Lot-et-Garonne) en novembre 2024. Les sapeurs-pompiers du SDIS47 (Service départemental d'incendie et de secours) avaient été dépêchés sur les lieux de l'accident sur l'autoroute A62.

Trois personnes en état d'ébriété, présentes à proximité du véhicule accidenté, empêchaient les forces de l'ordre d'identifier le conducteur. L'individu, qui avait initialement nié être au volant du véhicule, avait refusé de subir les tests d'alcoolémie et de stupéfiants. Il aurait ensuite insulté un fonctionnaire de police présent sur les lieux. Selon les témoignages, un différend a alors éclaté entre l'automobiliste et un sapeur-pompier du SDIS47, lors duquel l'homme aurait porté un violent coup de poing au niveau de l'oreille du pompier. L'homme a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et a affirmé avoir agi sous l'influence de l'alcool. Ce dernier avait déjà plusieurs condamnations inscrites à son casier judiciaire, notamment pour des faits de vols, de conduite sans permis et d'usage de stupéfiants. Au moment de son jugement, il était encore sous le coup d'un sursis probatoire suite à une condamnation en 2021. Le procureur de la République a souligné que la devise des pompiers, « sauver ou périr », ne signifiait pas qu'ils devaient accepter toute violence. Il a requis une peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis probatoire de 3 ans. Le tribunal a finalement condamné l'homme à un an de prison ferme et lui a infligé des dommages et intérêts de 700 euros au pompier et de 250 euros au SDIS47 du Lot-et-Garonne.





