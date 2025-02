Un Homme Condamné pour Avocat un Pompier Après un Accident de la Circulation

Un homme de 26 ans a été condamné à un an de prison ferme pour avoir frappé un pompier après un accident de la circulation à Layrac, dans le Lot-et-Garonne, en novembre 2024.

Mercredi 12 février, un homme de 26 ans comparaissait devant le tribunal judiciaire d'Agen pour avoir frappé un pompier lors d'un accident de la circulation à Layrac, dans le Lot-et-Garonne, en novembre 2024. Les sapeurs-pompiers du SDIS47 avaient été dépêchés sur les lieux de l'accident sur l'autoroute A62 où un véhicule s'était encastré dans les barrières centrales.

Trois personnes en état d'ébriété se trouvaient à proximité du véhicule et empêchaient les services de police d'identifier le conducteur. Le prévenu, qui avait initialement affirmé ne pas être au volant du véhicule, avait refusé de subir les tests d'alcoolémie et de stupéfiants. Il aurait ensuite insulté un fonctionnaire de police présent sur les lieux, ce qui a entraîné une altercation avec un sapeur-pompier. Selon les témoignages, le prévenu aurait assené un violent coup de poing au niveau de l'oreille du pompier. L'accusé a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et a expliqué qu'il avait agi sous l'influence de l'alcool. Le prévenu disposait déjà d'une série de condamnations au casier judiciaire, notamment pour des vols, conduite sans permis de conduire et usage de stupéfiants. À l'époque de son jugement, il était encore sous le coup d'un sursis probatoire suite à une condamnation en 2021. Le procureur de la République a souligné que « la devise des pompiers, 'sauver ou périr', ne veut pas dire que nous devons tout accepter. Ils ne s'exposent pas à la violence ordinaire, c'est un acte intolérable ». Le procureur a requis une peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis probatoire de 3 ans. Finalement, le tribunal a condamné l'homme à un an de prison ferme et à payer des dommages et intérêts de 700 euros au pompier et de 250 euros au Service départemental d'incendie et de secours du Lot-et-Garonne





