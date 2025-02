Un Homme Blessé d'un Tir de Fusil à Touques

Un homme a été blessé par un tir de fusil de chasse dans un quartier résidentiel de Touques près de Deauville. Le tireur s'est rendu aux forces de l'ordre après une intervention du RAID.

Un homme s'est rendu aux forces de l'ordre après avoir blessé son voisin d'un tir de fusil de chasse à Touques , près de Deauville (Calvados), dans la nuit du 12 au 13 février d'après Le Pays d'Auge. L'incident a eu lieu dans un quartier résidentiel de la commune de 3 800 habitants. Les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place vers 1h15 et ont immédiatement pris en charge la victime à son domicile.

Il s'agit d'un homme de 46 ans, grièvement blessé au bras gauche, qui a été transporté au CHU de Caen en état d'urgence absolue. Il est désormais dans un état grave mais stabilisé. Le RAID a été déployé tôt dans la matinée pour retrouver le tireur, qui avait déjà quitté les lieux à l'arrivée des secours. Un périmètre de recherche de vingt kilomètres de rayon avait été établi. Il a fini par se rendre à la mi-journée au RAID, qui l'avait localisé. D'après les premiers éléments de l'enquête, une dispute aurait éclaté entre les deux voisins habitant l'un en face de l'autre. La cause pourrait être une 'histoire de cigarettes' d'après Le Pays d'Auge, sans plus de précisions. La victime est connue des services de police pour des antécédents liés à la drogue, mais selon son neveu, l’altercation n’aurait rien à voir avec cela. Au matin, la police scientifique s'est rendue sur place à la recherche de potentiels indices. Elle a notamment balisé, sans en fermer l'accès, la rue où la victime a été blessée. Des cartouches de cigarettes ont été prélevées en tant que pièces à conviction





