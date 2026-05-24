Un homme armé abattu près de la Maison Blanche

Un homme armé a été abattu par les agents du Secret Service près de la Maison Blanche ce dimanche soir. Le suspect, connu pour des antécédents de troubles mentaux et pour avoir rôdé autour de la Maison Blanche, a été transporté à un hôpital où il est décédé. Un passant a également été blessé par des balles.

Un homme armé a été abattu par les agents du Secret Service près de la Maison Blanche ce dimanche soir. L'incident a eu lieu vers 18h, lorsque les agents ont riposté à un suspect qui se trouvait près du périmètre de sécurité.

Le suspect, qui a été transporté à un hôpital, est décédé sur place. Un passant a également été blessé par des balles. Les agents du Secret Service n'ont pas été blessés. Le suspect, identifié comme Nasire Best, 21 ans, avait des antécédents de troubles mentaux et était connu du Secret Service pour avoir rôdé autour de la Maison Blanche à plusieurs reprises.

Il avait été arrêté en juin 2025 pour avoir bloqué une voie d'accès à la Maison Blanche et avait été interpelé à l'Institut psychiatrique de Washington. En juillet 2025, il a tenté de pénétrer dans l'allée menant à la Maison Blanche. Les enquêteurs ont découvert que Best avait fait diverses déclarations sur les réseaux sociaux, notamment en affirmant qu'il était obsédé par la Maison Blanche.

Le président américain, Donald Trump, a réagi sur les réseaux sociaux en saluant les agents du Secret Service et en soulignant la nécessité d'agrandir la salle de bal et le dispositif de sécurité de la Maison Blanche. Il a également rappelé trois tentatives d'assassinat présumées contre lui, dont la plus récente a eu lieu le 25 avril 2023.

En juillet 2024, alors qu'il faisait campagne pour la présidence, Donald Trump a été pris pour cible lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie, par un jeune homme qui a tiré plusieurs coups de feu, tuant un spectateur et blessant légèrement le candidat à l'oreille avant d'être abattu par les forces de sécurité. Quelques mois plus tard, un autre homme armé a été arrêté sur un terrain de golf de West Palm Beach où Trump jouait une partie





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